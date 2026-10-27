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Η πειραματική ταινία μικρού μήκους της εικαστικού και σκηνοθέτιδας Έφης Σπύρου «Between Water and Roof: Stories of Black» επιλέχθηκε για το Aesthetica Short Film Festival 2026, στο Γιορκ του Ηνωμένου Βασιλείου, και είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης πειραματικής ταινίας (Best Experimental Award).

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Σε παραγωγή της RUNONART, η ταινία κινείται ανάμεσα στο πειραματικό ντοκιμαντέρ, την περφόρμανς, τη χορογραφία και τις εικαστικές τέχνες. Με άξονες το νερό, το σκοτάδι, την κίνηση και τη φωνή, διερευνά την αβεβαιότητα, τον φόβο, την αυτοσυνειδησία και την ανθρώπινη ανάγκη για μεταμόρφωση.

Η αφήγηση οργανώνεται γύρω από τρεις θεματικές ενότητες —το σκοτάδι, τη σύγκρουση και τη συμφιλίωση—, συνδυάζοντας εικόνα, ήχο και κίνηση. Το νερό λειτουργεί ως χώρος ρευστότητας και μετασχηματισμού, ενώ η οροφή αποκτά διττή σημασία, ως προστασία αλλά και ως περιορισμός, καταφύγιο αλλά και εγκλεισμός.

© Έμμα- Λουίζ Χαραλάμπους

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εννοιολογικού και οπτικού κόσμου του έργου είχε ο διάλογος της Σπύρου με τον εικαστικό και σκηνοθέτη Γιώργο Δρίβα. Οι συζητήσεις τους γύρω από το σκοτάδι, τον φόβο, το Άλλο και την κοινωνική και υπαρξιακή συνθήκη του «λαβύρινθου» ενσωματώθηκαν στη σκέψη πίσω από την ταινία.

Πρωταγωνιστεί η χορογράφος και ερμηνεύτρια Μαριάννα Καβαλλαράτου, ενώ συμμετέχει ο Γιώργος Δρίβας και ο καθηγητής Ψυχιατρικής και υπνολόγος Δημήτρης Δικαίος. Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει η Ζέτα Σπυράκη, την εκτέλεση παραγωγής η Κυριακή Κονταράτου, το μοντάζ ο Γιώργος Αλεφαντής και τον σχεδιασμό και τη σύνθεση ήχου ο Δημήτρης Τσούκας.

© Έμμα- Λουίζ Χαραλάμπους

Η Έφη Σπύρου, με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται ως εικαστικός καλλιτέχνιδα, σκηνοθέτιδα και δημιουργός. Η πρακτική της εκτείνεται στη γλυπτική, την εγκατάσταση, την περφόρμανς και τον πειραματικό κινηματογράφο, με θεματικές την ταυτότητα, την ορατότητα, το σώμα, τα όρια και τη μεταμόρφωση. Είναι ιδρύτρια και Creative Director της RUNONART, καθώς και Artistic Director των Block722.

Το Aesthetica Short Film Festival είναι διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου με έδρα το Γιορκ και διοργανώνεται ως BAFTA-qualifying θεσμός. Η συμμετοχή της ταινίας στην κατηγορία Experimental και η υποψηφιότητά της για το αντίστοιχο βραβείο αποτελούν τον επόμενο σταθμό στη διεθνή φεστιβαλική της πορεία.

Δείτε το teaser εδώ: