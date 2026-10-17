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Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συμμετέχει στο Φεστιβάλ Δημήτρια, έπειτα από πρόσκληση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων.

Υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού της διευθυντή, Μύρωνα Μιχαηλίδη, η ΣΟΚ συμπράττει με δύο νέες και ραγδαία ανερχόμενες καλλιτέχνιδες από Κύπρο και Ελλάδα που διαγράφουν ήδη αξιοσημείωτη πορεία: την Κύπρια πιανίστα Άννα Αβραμίδου και τη μέτζο σοπράνο Βίλλυ Κυριακοπούλου.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις, από την κωμική θεατρικότητα του Γιόζεφ Χάιντν και την κλασική δεξιοτεχνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν έως τον ισπανικό παλμό του Μανουέλ ντε Φάγια, με αφορμή και τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση του τελευταίου.

Η συναυλία ανοίγει με την εισαγωγή στην όπερα «Ο φαρμακοποιός» («Lo Speziale») του Χάιντν, έργο που αναδεικνύει την ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη πλευρά του συνθέτη. Ακολουθεί το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4 σε Σολ μείζονα, έργο 58, του Μπετόβεν, ένα από τα σημαντικότερα κοντσέρτα του κλασικού ρεπερτορίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη σουίτα μπαλέτου «Ο Μάγος Έρωτας» («El Amor Brujo») του ντε Φάγια, ένα έργο που αντλεί από την ισπανική και τσιγγάνικη μουσική παράδοση, συνδυάζοντας πάθος, μυστήριο και έντονα φολκλορικά στοιχεία.

Τα Δημήτρια, ένας από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνουν το 2026 την 61η διοργάνωσή τους, με πρόγραμμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η πρώτη εμφάνιση της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου εντάσσεται στο φετινό πρόγραμμα, ενισχύοντας τους πολιτιστικούς δεσμούς Κύπρου και Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση, με θεματικό άξονα τα «Ρεύματα», πραγματοποιείται από την 1η έως τις 26 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 33 παραγωγές και δράσεις σε 15 χώρους της πόλης.

Οι σολίστ

Η Άννα Αβραμίδου, γεννημένη στην Κύπρο το 2008, ξεκίνησε πιάνο σε ηλικία πέντε ετών και συνέχισε τις σπουδές της στο Purcell School for Young Musicians στο Λονδίνο. Το 2023 κέρδισε το πρώτο βραβείο και το Grand Prix στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Φραντς Λιστ για Νεαρούς Πιανίστες στη Βαϊμάρη, ενώ το 2025 αναδείχθηκε νικήτρια του Cooper International Piano Competition στις ΗΠΑ, εμφανιζόμενη με τη The Cleveland Orchestra. Την ίδια χρονιά απέσπασε το Βραβείο Jeune Critique στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Clara Haskil στην Ελβετία. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη από το 2022 και τον Σεπτέμβριο του 2026 θα συνεχίσει τις σπουδές της στη Royal Academy of Music του Λονδίνου με πλήρη υποτροφία.

Η Βίλλυ Κυριακοπούλου, μεσόφωνος από την Καλαμάτα, είναι απόφοιτη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής της Καρλσρούης. Έχει τιμηθεί με την υποτροφία Μπαϊρόιτ της Richard Wagner Association για το 2026, ενώ έχει λάβει και άλλες υποτροφίες και διακρίσεις. Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στην όπερα «Nabucco» του Βέρντι και στη «Μαγική Φλογέρα» του Μότσαρτ, στην Καρλσρούη, ενώ τον Απρίλιο του 2027 θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στον ρόλο της Σουζούκι στην «Madama Butterfly» του Πουτσίνι.

Πρόγραμμα συναυλίας

Γιόζεφ Χάιντν: Εισαγωγή στην όπερα «Ο φαρμακοποιός» («Lo Speziale»)

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4 σε Σολ μείζονα, έργο 58

Μανουέλ ντε Φάγια: «Ο Μάγος Έρωτας» («El Amor Brujo»), σουίτα μπαλέτου

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