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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Όπως αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διέλθει από την περιοχή ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από το Ιράν, γεγονός που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, καθιστούσε τη διέλευση παράνομη.