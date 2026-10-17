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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διέλθει από την περιοχή ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από το Ιράν, γεγονός που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, καθιστούσε τη διέλευση παράνομη.

JUST IN:



A supertanker carrying more than 2 million barrels of oil was struck and exploded after hitting a naval mine laid by IRGC along a route in the Strait that Iran has illegally declared.



The incident occurred today, while some reports claim the vessel was hit by a cruise… pic.twitter.com/bJoRNb8OMD October 17, 2026

protothema.gr