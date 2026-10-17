Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ενός ακόμη προσώπου, ηλικίας 16 ετών, σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης, που διαπράχθηκε εναντίον 16χρονου, στις 09/10/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ο 16χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Για την ίδια υπόθεση, επτά πρόσωπα είχαν συλληφθεί στις 14 Οκτωβρίου, 2026, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ένα πρόσωπο αφέθηκε ελεύθερο αφού δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του, ενώ τα υπόλοιπα έξι πρόσωπα, τέθηκαν υπό πενθήμερη κράτηση μετά από σχετικό διάταγμα προσωποκράτησης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.