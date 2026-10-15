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Με την κατάθεση της ανήλικης με την οποία είχε σχέση ο 16χρονος ο οποίος έπεσε θύμα βάναυσου ξυλοδαρμού, προχωρά η έρευνα σε σχέση με το επεισόδιο, το βίντεο του οποίου προκάλεσε σοκ λόγω της βιαιότητας του. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κάποιες από τις οικογένειες των επτά υπόπτων, οι οποίοι κρατούνται με διάταγμα δικαστηρίου, φέρονται να προτείνουν απολογία των υπόπτων προς το θύμα ώστε να αποσυρθεί η καταγγελία από πλευράς του θύματος.

Η ανήλικη φέρεται να διατηρούσε σχέση με τον 16χρονο από τον Μάιο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Η κατάθεσή της αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διερεύνηση τόσο των γεγονότων που προηγήθηκαν της βάναυσης επίθεσης όσο και των όσων εκτυλίχθηκαν το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο παραπονούμενος, η ανήλικη ήταν παρούσα στο σημείο, όπου έγινε η συνάντηση και ακολούθησε ο ξυλοδαρμός του.

Παράλληλα, ο 16χρονος ανέφερε στην κατάθεσή του ότι, την επόμενη ημέρα η πρώην κοπέλα του απέστειλε στη μητέρα του βίντεο με αποσπάσματα της επίθεσης. Το υλικό παραδόθηκε στη συνέχεια στην Αστυνομία. Ως εκ τούτου, η ανήλικη αναμένεται να ερωτηθεί για όσα γνωρίζει σχετικά με το περιστατικό, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε στην κατοχή της το βίντεο.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται, επίσης, οι αναφορές περί άσκησης βίας σε βάρος της, από τον 16χρονο παραπονούμενο, ισχυρισμό τον οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος αρνείται.

Ο παραπονούμενος είχε αναφέρει στην Αστυνομία ότι η σχέση τους τερματίστηκε έπειτα από τσακωμούς και πως στη συνέχεια η πρώην κοπέλα του διέδιδε πως τη χτυπούσε. Κατά την κατάθεσή του, φίλοι της ανήλικης, μεταξύ των οποίων τέσσερις από τους υπόπτους, δημιούργησαν ομάδα στο Instagram και επικοινωνούσαν μαζί του, ζητώντας του, να συναντηθούν για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Η εκδοχή της ανήλικης αναμένεται να συνεκτιμηθεί με τις υπόλοιπες καταθέσεις και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να διερευνηθεί το κίνητρο της επίθεσης και κατά πόσο οι συγκεκριμένες αναφορές συνδέονται με τη διευθέτηση της συνάντησης.

Ελεύθερος ο 21χρονος

Σε μία νεότερη εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 21χρονος ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος καθώς όπως φαίνεται δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό.

Απολογία με αντάλλαγμα απόσυρση της καταγγελίας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κάποιες από τις οικογένειες των υπόπτων φέρονται πρόθυμοι να προσεγγίσουν την οικογένεια του 16χρονου, με σκοπό την απόσυρση της καταγγελίας για το περιστατικό. Χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, σχετικές προσεγγίσεις έγιναν και χθες, έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, όπου εκδόθηκαν διατάγματα πενθήμερης προσωποκράτησης των επτά υπόπτων.

Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οικογενειακοί φίλοι ενός εκ των υπόπτων, φέρονται να ανέφεραν στους γονείς του 16χρονου ότι, εάν δέχονταν να ανακαλέσουν την καταγγελία, θα έλεγαν στον ανήλικο ύποπτο να ζητήσει γονατιστός συγγνώμη από το παιδί τους.

Σύμφωνα, βέβαια, με νομικούς, η ενδεχόμενη ανάκληση της καταγγελίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως τερματισμό της διερεύνησης ή της περαιτέρω ποινικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και οι αποφάσεις για την ποινική εξέταση της υπόθεσης ανήκουν στις αρμόδιες Αρχές και δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τη βούληση των οικογενειών.

Επόμενο χρονικό ορόσημο για την υπόθεση αποτελεί η Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η πενθήμερη κράτηση των επτά υπόπτων. Μέχρι τότε αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο θα καταχωριστεί ποινική υπόθεση εναντίον όλων ή ορισμένων από αυτούς, εάν η Αστυνομία θα ζητήσει ανανέωση της κράτησής τους ή εάν θα αφεθούν ελεύθεροι χωρίς άμεση καταχώριση υπόθεσης.

Σε περίπτωση καταχώρισης, το Δικαστήριο θα αποφασίσει για την περαιτέρω κράτηση ή την απόλυσή τους με όρους. Ενδεχόμενη απόλυση από την κράτηση, πάντως, δεν σημαίνει από μόνη της ότι η υπόθεση τερματίζεται.