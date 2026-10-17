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Πάντοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας οι πρώτες ύλες για ένα κράτος (ιδίως ορυκτά για στρατιωτικούς σκοπούς) υπήρξαν σημαντικές, επειδή επηρέαζαν την κρατική οικονομία, την τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και τη γεωπολιτική θέση. Κάποτε ο χαλκός της Κύπρου ήταν πολύ σημαντικός για την κατασκευή καλών σπαθιών (όπως το σπαθί του Μέγα Αλέξανδρου). Η εξόρυξη του χαλκού, επεξεργασία και κατασκευή, εργοδοτούσε κόσμο στηρίζοντας την τοπική οικονομία. Σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για υλικά όπως σπάνιες γαίες, λίθιο, κοβάλτιο, μαγνήσιο που χρησιμοποιούνται στα Smartphones, υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, οπτικές ίνες, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, συσκευές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EV), μπαταρίες, συστήματα καθοδήγησης πυραύλων, ραντάρ, στρατιωτικά αεροσκάφη κ.ά. Όμως, οι χώρες-προμηθευτές είναι πολύ λίγες. Κράτη που διαθέτουν εγχώρια αποθέματα αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.

Όμως, τον 21ον αιώνα, εκείνο που καθορίζει τη νέα υπερδύναμη της εποχής μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ή SI (Super Intelligence) όπως τη βάφτισε ο Donald Trump˙ τα πρωτεία σε αυτόν τον τομέα καθορίζουν την οικονομική, τεχνολογική, στρατιωτική και γεωπολιτική ισχύ.

Με αυτό ακριβώς το θέμα ασχολήθηκε το Summit 2026, στο οποίο έλαβαν μέρος κορυφαίοι επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο.

Το συνέδριο άρχισε με εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της οργανωτικής επιτροπής Κυριάκου Κόκκινου, πρώην στελέχους της IBM.

Οι κορυφαίοι παίκτες στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κατέχουν την πρώτη θέση παγκοσμίως σε ιδιωτικές επενδύσεις, υπολογιστική ικανότητα και κορυφαία μοντέλα μηχανικής μάθησης και η Κίνα, που ηγείται στην έρευνα και διαθέτει προηγμένα τσιπ.

Ένα κυρίαρχο κράτος πρέπει να έχει την ικανότητα για καινοτομία, διασφάλιση στρατιωτικής επάρκειας, ισχυρή οικονομία, τεχνολογική και εκπαιδευτική ηγεσία, αυτάρκεια σε πόρους και τρόφιμα και πολιτισμική ισχύ, για την ευημερία των υπηκόων του.

Στο συνέδριο συμμετείχε ο Κύπριος ακαδημαϊκός και πρώην πρόεδρος του University of Southern California (USC) C. L. Max Nikias με μια εξαίρετη ομιλία για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις. Αξίζει να αναφερθεί, ότι όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία του «The American Trojan», ο Νικίας έφυγε από την Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή (1974), όταν το χωριό του (Κώμη Κεπήρ) καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Στην ομιλία του ανάφερε ότι περίπου το 10% των θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεαστεί ή θα εξαφανιστεί από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μίλησε για εκδημοκρατικοποίηση των δεξιοτήτων, μετά που το διαδίκτυο κατέστησε τη γνώση του κόσμου αναζητήσιμη (1998-2023). Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) (2023) μετατρέπει αυτή τη γνώση σε εξειδίκευση πάνω στην οποία μπορεί κάποιος να δράσει επειδή τώρα βρίσκεται συνέχεια (24/7) στη διάθεσή του (διαδικτυακά) μια ολοκληρωμένη ομάδα (Στρατηγικός αναλυτής, Μηχανικός, Αναλυτής, Ειδικός στο μάρκετινγκ, Σύμβουλος, Εκπαιδευτής). Η ΑΙ έχει αρχιτεκτονική με 3 δυνατότητες: Μάθηση, Αντίληψη, Συλλογισμό. Η αντίληψη τροφοδοτεί τον συλλογισμό, ο οποίος κατευθύνει τη δράση και προκύπτει η μάθηση.

Υπάρχει ανταγωνιστικότητα, διεθνής μάχη ισχύος για την τεχνολογική κυριαρχία, μια τεχνολογική αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας που θα καθορίσει τον 21ο αιώνα.

Ο Max Nikias προσδοκά στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και μηχανών, χωρίς όμως να παραγνωρίζει τις καταστροφικές συνέπειες αν η κατάσταση με την ΑΙ «ξεφύγει». Βασική αρχή: μη βλάπτετε άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον. Τονίζοντας την ηθική πλευρά του θέματος αναφέρθηκε στα Νικομάχεια του Αριστοτέλη και ότι πλέον οι εταιρείες θα είναι υπόλογες για αρνητικές επιπτώσεις, όχι οι κυβερνήσεις.

Πέρα από τη γεωπολιτική αναμέτρηση, η συζήτηση ανέδειξε τις βαθύτερες αλλαγές που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

Η Nina Schick μίλησε για βιομηχανοποίηση της ευφυίας και περιέγραψε μια εποχή κατά την οποία η νοημοσύνη θα παράγεται βιομηχανικά και θα διατίθεται στην οικονομία όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Μίλησε επίσης για το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης των τεράστιων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ακολούθως έγινε αναφορά στην εισήγηση του Elon Musk για το Starmind (SpaceX), δορυφόρων-κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για την εκτέλεση διεργασιών και υπολογισμών μεγάλης κλίμακας απευθείας στο διάστημα (από 2027).

Αναφέρθηκε επίσης το Project Glasswing, μια πρωτοβουλία κυβερνοασφάλειας που ξεκίνησε η Anthropic (7/4/2026), με σκοπό τον εντοπισμό και τη διόρθωση ευπαθειών λογισμικού μέσω της χρήσης αμυντικής τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν περίπου 50 οργανισμοί.

Έγινε επίσης αναφορά στα επιτεύγματα του 50χρονου Sir Demis Hassabis (πατέρας ΕλληνοΚύπριος), που πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Hassabis είναι πρόεδρος και συνιδρυτής της Google DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet, καθώς και διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Isomorphic Labs. Μένει με την οικογένεια του στο Λονδίνο και είναι επίσης σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Το 2024, ο Hassabis και ο Τζον Μ. Τζάμπερ τιμήθηκαν από κοινού με το βραβείο Νόμπελ Χημείας για τη συμβολή τους, μέσω της έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη, στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών.

Το συνέδριο ήταν πολύ αξιόλογο και αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές.

Αποδεικνύεται ότι η Κύπρος μας διαθέτει «κεφάλια». Προκύπτει όμως το μέγα ερώτημα: τι πιθανότητες ανέλιξης θα είχαν αν έμεναν Κύπρο όπου ο κάθε Γιάννης Γιαννάκης μπορεί να «αρπάξει θέση» φτάνει να ανήκει σε κόμμα˙σε μια Κύπρο όπου επί υπουργίας αεί εξαγγέλλουσας Αθηνάς Μιχαηλίδου, οι μαθητές μας πατώνουν.