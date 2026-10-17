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Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, βρίσκει τρόπο να συντηρεί τον θόρυβο γύρω από το όνομά του και την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Χθες έριξε τη «βόμβα» με το κάλεσμα προς τον Πρόεδρο να θέσει στην ΕΕ θέμα άρσης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξε ο Τραμπ, προκαλώντας, ο τελευταίος συζητήσεις και ενδεχομένως αντιδράσεις στις Βρυξέλλες. Η Πινδάρου τον άδειασε πανηγυρικά έστω και με κάποια καθυστέρηση. Οι ισορροπίες των δύο πλευρών συνεχίζουν να ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί.

Οι δηλωσεις πάντως Αβέρωφ προκάλεσαν αντιδράσεις. Λίγο σόκαραν κιόλας το συναγερμικό ακροατήριο και το ερώτημα που πλανάται πάνω από πολλούς είναι το εξής: Που το πάει τελικά ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ;

Η χθεσινή δήλωση ήταν μια κίνηση, ομολογουμένως ριζοσπαστική, με την οποία προφανώς επιδιώκει:

Από τη μία, να αναδείξει τις πολιτικές διαφορές του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και να δείξει ότι βρίσκεται ένα βήμα μπροστά.

Κατά δεύτερον, να στείλει το μήνυμα στην Πινδάρου πως συνεχίζει να κινείται με τη δική του ατζέντα ως υποψήφιος.

Να επιχειρήσει ανοίγματα σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, πέραν των στενών ιδεολογικών πλαισίων της κεντροδεξιάς και της φιλελεύθερης δεξιάς, με θέσεις οι οποίες αγγίζουν τις παρυφές της Αριστεράς αλλά και της άκρας δεξιάς.

Αξιοσημείωτο στοιχείο και της χθεσινής παρέμβασης του Αβέρωφ Νεοφύτου είναι η συνέχιση της ίδιας τακτικής. Να δημιουργεί θόρυβο πριν από κάθε τοποθέτησή του, συντηρώντας τα ερωτήματα που αιωρούνται γύρω από το θέμα των προεδρικών εκλογών και τις εσωκομματικές διαδικασίες, παραπέμποντας σε δηλώσεις στις οποίες θα προβεί την ερχόμενη εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, κερδίζει και ο ίδιος χρόνο.

Έδαφος όμως κερδίζει; Η λίγο αντισυστημική, έως… επαναστατική τακτική με την οποία κινείται ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πουλά σε σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Ο ίδιος, χτίζει άλλωστε στο προφίλ του δυναμικού και μαχητικού υποψήφιου που έρχεται να κάνει αυτά που ο Χριστοδουλίδης και οι άλλοι δεν τολμούν. Πείθει όμως τη σιωπηρή μάζα της κοινωνίας γενικότερα και ιδιαίτερα το συναγερμικό και κεντροδεξιό κοινό; Σίγουρα είναι μια τακτική με ψηλή δόση ρίσκου από μέρους του. ίσως να θέλει να τα παίξει όλα για όλα. Το άδειασμα του από την Πινδάρου πάντως έδωσε μία νέα διάσταση στην εξίσωση.

«Άλλο τι λέω και άλλο το πώς ερμηνεύεται»

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, παρά τις επίμονες ερωτήσεις που δέχθηκε, απέφυγε να ξεκαθαρίσει πλήρως τις προθέσεις του σε σχέση με τις εσωκομματικές διαδικασίες στον ΔΗΣΥ. Είναι προφανές, όμως, μέσα από τις αναφορές του, ότι δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει κανονικά στην υποβολή της υποψηφιότητάς του στις 26 Οκτωβρίου.

Είναι επίσης προφανές ότι θεωρεί δεδομένο πως θα είναι υποψήφιος και ότι αυτό θα γίνει μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες. Από τις χθεσινές δηλώσεις του προκύπτει ακόμη ότι το μήνυμα που θα επιχειρήσει να στείλει, όταν και εφόσον μιλήσει για την υποψηφιότητά του, είναι πως ποτέ δεν θα προδώσει τους συναγερμικούς, πως ποτέ δεν είχε τέτοια πρόθεση και πως ποτέ δεν είπε ότι θα στεκόταν απέναντι από το κόμμα του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε χθες, σε μία από τις τοποθετήσεις του, ευθύνη έχει για αυτά που λέει ο ίδιος και όχι για το πώς αυτά ερμηνεύονται.

Παίζει με κοινωνική ατζέντα

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εκτός από το Κυπριακό, είναι πρόδηλο πως θέλει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ατζέντα και στα ζητήματα της καθημερινότητας κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Η χθεσινή τοποθέτησή του αγγίζει τόσο ζητήματα εξωτερικής πολιτικής όσο και θέματα οικονομίας και εσωτερικής διακυβέρνησης. Συνεπώς, τα μηνύματα που επιχειρεί να στείλει προς ένα ευρύτερο ακροατήριο, πέραν του συναγερμικού, έχουν πολυεπίπεδη στόχευση.

«Και ας μην ξεχνάμε ότι η ακρίβεια είναι σωρευτική. Οι παλιές αυξήσεις παραμένουν και πάνω τους προστίθενται οι νέες. Το καλάθι της οικογένειας παραμένει ακριβό και απειλείται με νέες αυξήσεις, την ώρα που το εισόδημά της δεν ακολουθεί.

Πόσες ακόμη αυξήσεις μπορούν να απορροφήσουν οι χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι και η μεσαία τάξη;

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, όλο και περισσότερα νοικοκυριά κινδυνεύουν να δυσκολευτούν να καλύψουν ακόμη και τις ανάγκες θέρμανσης.

Ορθώς η κυπριακή κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση», είπε, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή διάσκεψη Τύπου.

Μούδιασμα στην Πινδάρου

Αυτό, βέβαια, που συζητείται εντόνως είναι το κάλεσμά του προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να θέσει επιτακτικά, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, θέμα επανεξέτασης και άρσης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια θέση που προκάλεσε αρχικά μούδιασμα στην Πινδάρου, καθώς διαφοροποιείται από τη βασική γραμμή της ΕΕ. Τελικά ήδθε και η επίσημη τοποθέτηση με την οποία το κόμμα διαχώρισε πλήρως τη θέση του από τη θέση Αβέρωφ.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 για τις ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, πάντοτε σε πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα.

Η εισήγηση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων αποτελεί προσωπική του πρόταση στο πλαίσιο του δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Όλοι έχουν δικαίωμα να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις και εισηγήσεις.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ωστόσο θεωρεί κρίσιμη και επιβαλλόμενη τη συμπόρευση με τους ευρωπαίους εταίρους μας στα μεγάλα διεθνή θέματα και στην ευθυγράμμιση των κατευθύνσεων της Κύπρου με την Ελλάδα, έτσι ώστε να οικοδομούνται συνεργασίες που να υπηρετούν τους ευρύτερους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πινδάρου.

Έντονη αντίδραση από Νίκο Τορναρίτη

Οι αναφορές Αβέρωφ Νεοφύτου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του τέως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ Νίκου Τορναρίτη, σημειώνοντας ότι η πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εγείρει σοβαρά πολιτικά ερωτήματα για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την αξιοπιστία και τις εθνικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η εξωτερική πολιτική ενός μικρού κράτους δεν έχει την πολυτέλεια των αντιφάσεων. Πολύ περισσότερο όταν αυτό το κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής και στηρίζει μεγάλο μέρος της διεθνούς διπλωματικής της προσπάθειας στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η εισήγηση του Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ευρωπαϊκών ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή οικονομική τοποθέτηση. Αποτελεί πολιτική παρέμβαση με ευρύτερες προεκτάσεις, που αγγίζουν την ευρωπαϊκή αξιοπιστία της χώρας μας και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητά της να διεκδικεί ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Τορναρίτης καλώντας μάλιστα την Πινδάρου να τοποθετηθεί.

«Και ασφαλώς προκύπτει ένα εύλογο πολιτικό ερώτημα: Εκφράζουν αυτές οι εισηγήσεις αποκλειστικά τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή αποτελούν κατεύθυνση με την οποία συμφωνεί και η σημερινή ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού;», επεσήμανε.

Οι αναφορές Τορναρίτη δεν ήταν καθόλου τυχαίες και ήρθαν λίγο μετά την δημοσιογραφική διάσκεψη του Αβέρωφ Νεοφύτου. Η απάντηση μάλιστα ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής, στοιχείο που δείχνει ότι ήταν και μελετημένη. Ιδιαίτερης αναφοράς χρίζει και το ερώτημα που ήγειρε προς τον ΔΗΣΥ, ρίχνοντας ουσιαστικά την μπάλα στην Πινδάρου να πάρει θέση.