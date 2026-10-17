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Η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει ολοκληρωθεί πριν από τρεις και πλέον μήνες, ωστόσο, τα αποτελέσματά της συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς στις Βρυξέλλες. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγράφει 12 επιτεύγματα σε επτά θεματικές ενότητες.

Στην επιστολή, αποκλειστικό αντίγραφο της οποίας έχει στη διάθεσή του ο Φιλελεύθερος, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαριθμεί τα εξής επιτεύγματα του εξαμήνου της κυπριακής Προεδρίας:

1. Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)

Συμφωνία για την αρχιτεκτονική του επόμενου ΠΔΠ

Πρόταση για το διαπραγματευτικό πλαίσιο (negotiating box) με αριθμούς

Μερικές γενικές προσεγγίσεις σε τομεακούς φακέλους (Global Europe, Horizon Europe, Ταμείο Ανταγωνιστικότητας)

2. Ανταγωνιστικότητα

Δυναμική γύρω από τον Οδικό Χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά»

Σημαντική πρόοδος στις δέσμες απλοποίησης (omnibus)

3. Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Η πρώτη μεγάλη αναθεώρηση εδώ και 20 χρόνια

4. Συντονισμός κοινωνικής ασφάλισης

Συμφωνία μετά από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων

5. Ουκρανία

Οριστικοποίηση του δανείου των 90 δισ. ευρώ

20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

6. Διεύρυνση και εταιρικές σχέσεις

Πρόοδος στη διεύρυνση (Ουκρανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία)

Ενίσχυση των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων

7. Μέση Ανατολή

Η Κύπρος ως «ζωτική γέφυρα» με την περιοχή.

Από τα 12 επιτεύγματα, τα δύο (δικαιώματα επιβατών και κοινωνική ασφάλιση) είναι ολοκληρωμένες νομοθετικές συμφωνίες με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες. Στα υπόλοιπα δέκα σημειώθηκε σημαντική πρόοδος ή ξεκίνησε η προετοιμασία των επόμενων διαπραγματεύσεων.

Αποτελέσματα σε σημαντικές προτεραιότητες

Η Φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι η κυπριακή Προεδρία «έφερε αποτελέσματα σε ορισμένες από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρώπης».

Στην κορυφή τοποθετεί τη συμφωνία για την αρχιτεκτονική του επόμενου ΠΔΠ: «Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής για έναν απλούστερο προϋπολογισμό, έτοιμο για το μέλλον. Εξίσου σημαντική είναι η πρότασή σας για το διαπραγματευτικό πλαίσιο (negotiating box) με αριθμούς, η οποία αποτελεί στέρεη βάση για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Το ίδιο ισχύει για τις μερικές γενικές προσεγγίσεις που επιτεύχθηκαν σε αρκετούς τομεακούς φακέλους, μεταξύ των οποίων το Global Europe, το Horizon Europe και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας».

Η Πρόεδρος της Κομισιόν επισημαίνει ακόμη ότι «το έργο που επιτελέστηκε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης υπό την Προεδρία σας αξίζει ιδιαίτερης αναγνώρισης. Η δυναμική που δημιουργήθηκε γύρω από τον Οδικό Χάρτη “Μία Ευρώπη, Μία Αγορά”, τον οποίο υπογράψαμε με την Πρόεδρο Μετσόλα, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις μας. Το ίδιο και η σημαντική πρόοδος στις δέσμες απλοποίησης (omnibus). Μαζί θα διευκολύνουν την ανάπτυξη, θα μειώσουν τα διοικητικά βάρη και θα απελευθερώσουν πλήρως τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς».

Οι δύο μεγάλες επιτυχίες

Στο εξάμηνο της προεδρίας της, η Κύπρος πέτυχε δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. «Ήταν η πρώτη μεγάλη αναθεώρηση αυτών των κανόνων εδώ και δύο δεκαετίες, και έχουν τόσο μεγάλη σημασία για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών», γράφει η Φον ντερ Λάιεν.

Η δεύτερη, ύστερα από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων, αφορά την αναθεώρηση των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Κατά την Πρόεδρο της Κομισιόν, η συμφωνία αποδεικνύει την αφοσίωση της κυπριακής Προεδρίας και «είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων αυτών και για την ενίσχυση της δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων».

Από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή

Η Φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει «τα σημαντικά βήματα που έγιναν για την ενίσχυση της συλλογικής μας στήριξης προς την Ουκρανία. Μεταξύ αυτών είναι η οριστικοποίηση του δανείου στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ, που επιτρέπει τις πρώτες εκταμιεύσεις το 2026. Παράλληλα, διατηρείται η πίεση στη Ρωσία μέσω ενός 20ού πακέτου κυρώσεων».

Η Ευρωπαία αξιωματούχος επαινεί επίσης την πρόοδο στη διεύρυνση και στην ενίσχυση των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων της ΕΕ. Τονίζει, μάλιστα, ότι «οι εξελίξεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, με το άνοιγμα της πρώτης ενότητας (cluster) διαπραγματεύσεων, καθώς και με το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, επιβεβαιώνουν κάτι σημαντικό: η διεύρυνση παραμένει ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ιδιαίτερη μνεία κάνει στο ρόλο της Κύπρου στη Μέση Ανατολή, σε συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας και γεωοικονομικών προκλήσεων: «Σε αυτή την περίοδο, η Κύπρος υπήρξε επίσης μια ζωτική γέφυρα με τη Μέση Ανατολή, που μας βοήθησε να παραμείνουμε στενά συνδεδεμένοι με την περιοχή, όταν ο διάλογος είχε τη μεγαλύτερη σημασία».

Κλείνοντας την επιστολή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γράφει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι μπορεί να είναι περήφανος για όσα πέτυχε η Κύπρος.