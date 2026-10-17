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Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ των πολιτών με λεωφορεία είναι ένα ζήτημα που συζητείται για δεκαετίες. Η χρήση των λεωφορείων για μεταφορά των πολιτών αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, ερευνών, αλλά είναι πρόδηλο ότι φθάνοντας στο διά ταύτα δεν αποτελεί επιλογή για τους περισσότερους. Οι λόγοι είναι πολλοί. Προτάσσεται συνήθως το γεγονός ότι δεν υπάρχει νοοτροπία για αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΣΥΜΦΩΝΑ με έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες στην πληροφόρηση των επιβατών, στις υποδομές των στάσεων και στην αξιοπιστία των δρομολογίων των λεωφορείων στη Λευκωσία.

ΓΙΑ παράδειγμα, στο 55% των στάσεων που εξετάστηκαν δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για τα δρομολόγια που τις εξυπηρετούν, στο 32% υπήρχε πληροφόρηση μέσω πινακίδων ή κωδικών QR και μόνο στο 13% υπήρχαν συστήματα τηλεματικής ενημέρωσης. Το δε 63% αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφέρει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά λεωφορείο! Υποδεικνύεται ότι η βελτίωση των δημόσιων μεταφορών απαιτεί παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της μετακίνησης. Όπως συναφώς αναφέρεται, δεν είναι αρκετό να υπάρχουν λεωφορεία, στάσεις, εφαρμογές, KPI και συμβατικοί μηχανισμοί. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί ως ενιαία αλυσίδα μετακίνησης που ο πολίτης μπορεί να εμπιστευθεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, στον προλογισμό της Ειδικής Έκθεσης, σημειώνει ότι «το ζητούμενο είναι η δημόσια συγκοινωνία να καταστεί πραγματικά ελκυστική και ανταγωνιστική έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου, μέσα από μια αξιόπιστη, εύχρηστη και οικονομικά συμφέρουσα υπηρεσία».

ΣΥΧΝΑ- πυκνά αναφέρεται ότι δεν είναι στην κουλτούρα του Κύπριου να χρησιμοποιεί λεωφορεία για την διακίνηση του. Προφανώς, όμως, αυτή η κουλτούρα δεν αναπτύχθηκε την τελευταία περίοδο. Οφείλεται και στο γεγονός ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούσαν σωστά. Λειτουργούσαν με σοβαρά κενά και αδυναμίες.

Ο ΤΟΠΟΣ χρειάζεται δημόσιες συγκοινωνίες που να υπηρετούν την κοινωνία, τους πολίτες εν γένει. Αλλά και το περιβάλλον. Αυτοί οι στόχοι, όταν καθοριστούν πρέπει να προωθηθούν, να υλοποιηθούν. Για να γίνει αυτό, πέραν των πρακτικών ζητημάτων, χρειάζεται να εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών η ανάγκη να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

ΑΛΛΑ για να αναπτυχθεί κουλτούρα, πρέπει πρώτα η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τους πολίτες. Αυτό είναι το μείζον.