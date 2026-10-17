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Με τη γνωστή τουρκική μπαμπεσιά προσπαθεί να βάλει τον εγκάθετο της στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν, από το παράθυρο της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα ( COP 31) των Ηνωμένων Εθνών, που θα φιλοξενήσει η Τουρκία, τον Νοέμβριο.

Την ίδια ώρα, έπρεπε να γίνουν διαβήματα, παρεμβάσεις, για να προσκληθεί σε αυτή την παγκόσμια σύναξη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τελικά, η κατοχική δύναμη, αναγκάσθηκε- ως όφειλε άλλωστε- να του απευθύνει πρόσκληση. Και όταν το έκανε και δημοσιοποιήθηκε το θέμα, έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της μπαμπεσιάς. Ότι, δηλαδή, θα πάρει- έστω κι ως λαθρεπιβάτη- και τον εγκάθετο της στην Αττάλεια για τη Σύνοδο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται από τουρκικής πλευράς. Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο του 2016, ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη και τη Σύνοδο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου του ΟΗΕ. Και τούτο συνέβη όταν το καθεστώς Ερντογάν αιφνιδιαστικά προσκάλεσε τον τότε κατοχικό ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, για να παρακαθήσει στο δείπνο προς τιμή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η κίνηση εκείνη, που έγινε στα μουλωχτά και αιφνιδιαστικά, προκάλεσε την έντονη ενόχληση της Λευκωσίας, που θεώρησε- σωστά- ότι η πρόσκληση και στη συνέχεια η παρουσία Ακιντζί στο δείπνο, αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του εκπροσώπου της αποσχιστικής οντότητας.

Η διαφορά με το Μάιο του 2016, είναι πως η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει πριν τη Σύνοδο για την πρόσκληση προς τον εγκάθετο της κατοχικής Τουρκίας. Δεν θα δουν, δηλαδή, σε κανένα διάδρομο τον Έρχιουρμαν να περιφέρεται. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό- το ομολόγησε ο Έρχιουρμαν που δεν κρατά μυστικό- η διαχείριση προφανώς και θα πρέπει να είναι διαφορετική από τότε, το Μάιο του 2016. Σαφώς και ο Πρόεδρος πρέπει να συμμετάσχει στη Σύνοδο, να μεταβεί στην Αττάλεια. Αλλά πρέπει να τύχει διαχείρισης το όλο θέμα. Διαχείριση μέχρι την έναρξη της Συνόδου αλλά και κατά τη διάρκεια της.

Η Τουρκία συστηματικά και μεθοδικά προωθεί την αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας. Και μετέρχεται για να πετύχει το στόχο αυτό διάφορες μεθόδους. Ο πρώην κατοχικός ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ο «προοδευτισμός» του οποίου χρησιμοποιήθηκε στο έπακρο από την Τουρκία, το Δεκέμβριο του 2023, είχε αποκαλύψει ότι η Τουρκία πλήρωνε αδρά για να εξασφαλίσει μια καρέκλα για τον εγκάθετο της. Σύμφωνα με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, η Κιργισία προχώρησε και προσκάλεσε τον Ερσίν Ταλάτ στη Σύνοδο Ηγετών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, που φιλοξενούσε, όταν η Τουρκία διέγραψε χρέος της. Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε και το ιδιωτικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κιργισίας «24.kg» που, επικαλούμενο το Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της χώρας, έκανε αναφορά για διαγραφή χρέους ύψους 58,9 εκ. δολαρίων.

Απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εργαλεία αντίδρασης. Ο εκάστοτε εγκάθετος της Άγκυρας, από τη στιγμή που επιλέγει αυτό το ρόλο, είτε είναι «προοδευτικός» είτε αντιδραστικός, θα πρέπει να έχει κόστος. Να υπάρχει αντίδραση στο όποιο βήμα κάνουν ως ηγέτες της αποσχιστικής οντότητας.

Το διαβατήριο και ο λογαριασμός του ξενοδοχείου

Σχεδόν όλοι οι εκάστοτε εγκάθετοι της Άγκυρας είναι κάτοχοι διαβατηρίου/ ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία ειρήσθω εν παρόδω, υπονομεύουν. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως σε μια συνάντηση για το Κυπριακό εκτός Κύπρου, ο τότε κατοχικός ηγέτης, μετά από ασυνεννοησία με την τουρκική πρεσβεία αναχώρησε από το ξενοδοχείο χωρίς να πληρώσει. Νόμιζε ότι το θέμα είχε διευθετηθεί από την πρεσβεία και η πρεσβεία θεώρησε πως πληρώθηκε ο λογαριασμός από την τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία. Το ξενοδοχείο, εξετάζοντας το διαβατήριο, έστειλε τον λογαριασμό στην κυπριακή πρεσβεία. Τελικά η τουρκική πλευρά, όταν ενημερώθηκε σχετικά, εξόφλησε τον λογαριασμό.