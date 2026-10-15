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Στην αναμενόμενη μετάβαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Τουρκία για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP31, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, στην Αττάλεια, αναφέρονται τουρκικά ΜΜΕ.

«Η χαρά του Νίκου για την Αττάλεια μετά την πρόσκληση της Τουρκίας», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στις εσωτερικές σελίδες της “Χουριέτ”, ενώ στο σημερινό πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τίτλο «Έρχεται στην Αττάλεια».

Η Χουριέτ χρησιμοποιεί τον όρο «Ελληνοκύπριος ηγέτης» αντί του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν ότι έλαβε πρόσκληση από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να παραστεί στη Διάσκεψη.

Η φιλοκυβερνητική “Γενί Σαφάκ” προβάλλει επίσης την επικείμενη επίσκεψη Χριστοδουλίδη, ενώ το Haber7 υπενθυμίζει ότι το 2016 ο τότε Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, συμμετείχε σε διεθνή σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη.

Η COP31 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ