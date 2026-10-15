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Είναι ίσως η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για την ακατανόητη συνθήκη της ζωής μας. Στη μια πλευρά ένα πολεμικό πλοίο συνοδεύει το ερευνητικό Oruc Reis το οποίο συνεχίζει τις έρευνες μεταξύ Αναμούρ και Κερύνειας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Το περιπολικό σκάφος «TCG Karataş», γράφει η τουρκική εφημερίδα «Τουρκίγε», συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδα της Μεσογείου», πραγματοποιώντας επίδειξη σημαίας στην περιοχή.

Αυτή είναι η μισή εικόνα. Θα συμπληρωθεί μεθαύριο από τους Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν οι οποίοι θα παραστούν από κοινού (έτσι συμφώνησαν προχτές) στο δικοινοτικό φεστιβάλ ειρήνης στην Πύλα.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της προχτεσινής τους νέας συνάντησης. Μάλλον αποτέλεσμα πολλών συναντήσεων. Και είναι σίγουρο ότι θα είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα το φεστιβάλ. Εκτός φυσικά αν του αλλάξουν γνώμη του Έρχιουρμαν. Διότι ξανάγινε. Όταν οι Αναστασιάδης και Ακιντζί, το 2019, θα πήγαιναν μαζί σε δικοινοτικό ποδόσφαιρο στην Πύλα μεταξύ της προσφυγικής ομάδα της Αμμοχώστου Νέας Σαλαμίνας και της τουρκοκυπριακής Magusa, που φέρει το τουρκικό όνομα της Αμμοχώστου. Πήγε, λοιπόν, ο Αναστασιάδης, πήγαν και οι εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών χαρωποί – χαρωποί αλλά ο Ακιντζί δεν εμφανίστηκε, διότι δεν θα είχε ίση μεταχείριση, είπε.

Τέλος πάντων. Συμφώνησαν επίσης, οι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν, να πραγματοποιήσουν κοινή συμμετοχή σε προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών. Ειδικά όμως το φεστιβάλ που πραγματοποιηθεί στα γήπεδα φούτσαλ της Πύλας και έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα με φαγητό, ποτό, μουσική και διασκέδαση, είναι ασορτί με το μήνυμα της επιχείρησης «Ασπίδα της Μεσογείου».

Τα πολεμικά και τα ερευνητικά πλοία της Τουρκίας να ζώνουν την Κύπρο, να ετοιμάζονται να απλώσουν αγωγό που θα συνδέσει την Τουρκία με το νησί, και οι ηγέτες των κοινοτήτων της Κύπρου, να προσφέρουν θέαμα ψευδοφιλίας (μην πω λυκοφιλίας) στο ψυχαγωγικό φεστιβάλ της εύθραυστης ισορροπίας τρόμου, ειδικά στην Πύλα, με φαγητό, ποτό, μουσική…

Ας πούμε ότι χρειάζονται κι αυτά για να βελτιωθεί το κλίμα. Παρότι δοκιμάστηκαν χρόνια ολόκληρα. Αλλά όταν το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης προσπάθειας για επανέναρξη διαπραγματεύσεων είναι μια κοινή εμφάνιση σε φεστιβάλ στην Πύλα, ε, δεν είναι και για να πιστέψουμε ότι πορευόμαστε στην ορθή κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση που επιβάλλει η Άγκυρα πορευόμαστε.

Γίνεται χειρότερο διότι όταν ρωτήθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αν οι συναντήσεις που συμφωνήθηκαν, όπως, για παράδειγμα, στο Φεστιβάλ στην Πύλα, έχουν αποκλειστικά και μόνο συμβολικό χαρακτήρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση».

Αυτός είναι ο κίνδυνος και δυστυχώς αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ότι δεν είναι συμβολικός ο χαρακτήρας, είναι ουσίας. Και έχει να κάνει με την απόλυτη και αδιάλειπτη εκμετάλλευση της τουρκικής πλευράς, ακόμα και εκδηλώσεων με κοινωνικό ή αθλητικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα, για να βαθαίνει όλο και περισσότερο τη μονιμότητα της διαίρεσης και τις συνθήκες πλάι – πλάι συμβίωσης δύο λαών, δύο θρησκειών, δυο κρατιδίων. Με την επίκληση της δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος το οποίο επιδιώκει και η απεσταλμένη του Γκουτέρες η οποία θα έρθει κάποια στιγμή αυτό τον μήνα και όπως είπε «θα συνεχίσω να ενθαρρύνω και τις δύο πλευρές να δημιουργήσουν το ευνοϊκό περιβάλλον που απαιτείται».

Μια χαρά «ευνοϊκό περιβάλλον» είχαν δημιουργήσει και οι Χριστόφιας – Ταλάτ και οι Αναστασιάδης – Ακιντζί. Μέχρι που έφτασαν στο δια ταύτα και ανακάλυψαν, μαζί με τους μεσολαβητές των Ηνωμένων Εθνών, ότι ξέχασαν (ή έκαναν πως ξέχασαν) ότι υπάρχει ανάμεσά τους και η Τουρκία. Χρόνια και χρόνια στην ίδια περιπέτεια, σε επαναλήψεις χωρίς τέλος, αλλάζουν οι πρωταγωνιστές, μένει ίδιο το περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα γιατί να είναι διαφορετικό;