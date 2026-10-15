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Χωρίς κατάληξη ολοκληρώθηκαν οι νέες συνομιλίες Κύπρου και Ισραήλ για το κοινό κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη» – «Ισάι», που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Η συζήτηση για την επίτευξη συμφωνίας θα συνεχιστεί σε νέα συνάντηση, η οποία θα καθοριστεί πολύ σύντομα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν τεχνοκράτες και νομικοί σύμβουλοι των δύο κρατών, καθώς και οι διαχειρίστριες εταιρείες των δύο κοιτασμάτων.

Η διαφορά αφορά τη γεωλογική διασταύρωση του ταμιευτήρα του «Αφροδίτη» με το «Ισάι», στην ισραηλινή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Το «Αφροδίτη» βρίσκεται στο Οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, με διαχειρίστρια την αμερικανική Chevron.

Πηγή: ΚΥΠΕ