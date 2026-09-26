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Συνεχίζονται εντός πρώτου δεκαπενθήμερου Οκτωβρίου οι διεργασίες μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας για το κοινό κοίτασμα φυσικού αερίου που βρίσκεται ανάμεσα στο κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη» και το ισραηλινό «Ισάι», όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

«Θα υπάρξουν συναντήσεις μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου με στόχο να κλείσει η συμφωνία πριν το τέλος Οκτωβρίου», ανέφερε.

Στις συζητήσεις, οι οποίες γίνονται σε τεχνοκρατικό επίπεδο, συμμετέχουν οι τεχνοκράτες των δύο κρατών και οι νομικοί τους σύμβουλοι μαζί με τις διαχειρίστριες εταιρείες των δύο κοιτασμάτων.

Η διαφορά των δύο χωρών έγκειται στο ότι ο ταμιευτήρας φυσικού αερίου του θαλάσσιου τεμαχίου «Αφροδίτη» διασταυρώνεται γεωλογικά με το «Ισάι» στην ισραηλινή ΑΟΖ. Διαχειρίστρια του «Αφροδίτη» που βρίσκεται στο Οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ είναι η αμερικανική Chevron.

ΚΥΠΕ