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Κάθε λίγο κι ένας φίλαθλος αποκλείεται με δικαστικό διάταγμα από του να εισέρχεται σε γήπεδα λόγω εμπλοκής του σε οπαδικά επεισόδια βίας. Ωστόσο, προκύπτει ένα ερώτημα: Ποιος ελέγχει αν τα διατάγματα τηρούνται; Μπορεί το Δικαστήριο ν’ αποφασίσει όπως ο φίλαθλος την ώρα που η ομάδα του έχει αγώνα, να εμφανίζεται στον κοντινό αστυνομικό σταθμό.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχει πρόβλημα. Όταν όμως το διάταγμα αποκλεισμού εκδοθεί απλά για κάποιο διάστημα χωρίς άλλη πρόνοια, ποιος εμποδίζει το άτομο αυτό να εισέλθει σε γήπεδο με την κάρτα φιλάθλου άλλου προσώπου; Όταν τα συστήματα κάποιων σταδίων δεν αναγνωρίζουν πρόσωπα πώς θα ταυτοποιηθεί το άτομο αυτό; Ας το εξετάσουν οι αρμόδιοι για να μη βγαίνουν διατάγματα τζάμπα και βερεσέ.

ΜΙΧ.