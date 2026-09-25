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Σταθερός παραμένει ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο, παρά τα χαμηλότερα αποθέματα σε σύγκριση με τα ιστορικά επίπεδα, σύμφωνα με την Κομισιόν. Παράλληλα, η Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο επιβεβαίωσε ότι διασφαλίζεται η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών, υπό τις προϋποθέσεις του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η εκτίμηση για τη σταθερότητα του εφοδιασμού επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας στις 24 Σεπτεμβρίου, στην οποία εξετάστηκε η κατάσταση στην αγορά φυσικού αερίου.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε την Παρασκευή, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν αναφέρει ότι η παρακολούθηση των εξελίξεων θα συνεχιστεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στις 8 Οκτωβρίου η έκθεση για τη χειμερινή ετοιμότητα

Κατά τη συνεδρίαση, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG) παρουσίασε τα προκαταρκτικά πορίσματα της αξιολόγησής του για την ετοιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος ενόψει του χειμώνα.

Τα ευρήματα θα ενσωματωθούν στην έκθεση χειμερινής ετοιμότητας, η οποία αναμένεται στις 8 Οκτωβρίου 2026. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των ενώσεων του κλάδου.

Τι προβλέπεται για νοικοκυριά και βασικές υπηρεσίες

Η Ομάδα εξέτασε επίσης την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας εφοδιασμού που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938.

Οι διατάξεις αποσκοπούν στη διατήρηση της παροχής φυσικού αερίου προς τους προστατευόμενους καταναλωτές, ιδίως τα νοικοκυριά και τις βασικές υπηρεσίες, ακόμη και σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ομάδα επιβεβαίωσε ότι η τροφοδοσία αυτών των καταναλωτών είναι εγγυημένη υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός.

Πηγή: ΚΥΠΕ