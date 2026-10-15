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Το κλίμα ήταν θετικό, πάλι. Έτσι, Νίκος και Τουφάν συμφώνησαν να εμφανιστούν -μαζί, birlikte- στο δικοινοτικό φεστιβάλ ειρήνης στην Πύλα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Εκεί, στο θαύμα της συμβίωσης και στη σκιά του λαθρεμπορίου και των (πρόσφατων) εκβιασμών από τους Τούρκους στρατιώτες, Νίκος και Τουφάν θα απολαύσουν το φεστιβάλ, με φαγητό, ποτό, μουσική και διασκέδαση.

Μη γελάτε. Η κοινή εμφάνιση στο φεστιβάλ ήταν εκκρεμότητα, όπως έγραψε το Philenews, από πριν τη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος απάντησε θετικά, ο κατοχικός ηγέτης το σκεφτόταν.

Συνεπώς, το Κυπριακό επιστρέφει στις εποχές της δήθεν επαναπροσέγγισης και του «conflict resolution». Τότε που άρχισαν δικοινοτικές «εκπαιδευτικές» εκδρομές για να μάθουν τα ελληνοκυπριόπουλα να κάνουν παρέα με τα τουρκοκυπριόπουλα και το αντίστροφο.

Κατ’ ακρίβειαν, ακόμα σε εκείνη την εποχή είμαστε, αλλά τώρα, αντί για παιδομαζώματα, συμβαίνει το ίδιο με τους ηγέτες και τους «ηγέτες». Στην Πύλα, λοιπόν, θα κρατηθεί ζωντανός ο διάλογος και δεν μπορούσε να είναι καλύτερος ο συμβολισμός. «Δεν έχει τέλος αυτό το πανηγύρι, χόρεψε τώρα γύφτισσα καρδιά», που λέει κι ο τραγουδοποιός.

ΑΛ.ΜΙΧ.