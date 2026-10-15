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Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία της Ελλάδας με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαθέσιμων πόρων. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην ομάδα των 16 χωρών «φίλων της συνοχής», τονίζοντας: «Δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική». Εξέφρασε την προσδοκία οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Για την ενέργεια, ζήτησε να περιληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόσκληση προς την Κομισιόν να εξετάσει πρόσθετες παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε στα ελληνικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα θέρμανσης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις χαμηλότερες σχετικές τιμές στην ΕΕ. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αναμένει ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης κατά τη συγκεκριμένη Σύνοδο.

Στο μεταναστευτικό, εξέφρασε ικανοποίηση για την αποδοχή, όπως ανέφερε, της ελληνικής πρότασης για ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων από την Επιτροπή και τη στήριξή της από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μηχανισμός αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα, ώστε οι χώρες πρώτης γραμμής να μπορούν, σε εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν σε μαζικές επιστροφές.