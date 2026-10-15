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Έναν από τους πιο επικερδείς χειμώνες των τελευταίων ετών αναμένουν οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Ευρώπη, καθώς οι διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας πλησιάζουν τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Οι επενδύσεις περίπου 40 δισ. δολαρίων σε μπαταρίες από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση έχουν αυξήσει σημαντικά τη διαθέσιμη δυναμικότητα αποθήκευσης. Ο φετινός χειμώνας αναμένεται να δοκιμάσει και κατά πόσο αυτή η επέκταση μπορεί να περιορίσει τις απότομες ανατιμήσεις του ρεύματος και να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ακριβό φυσικό αέριο και η αυξανόμενη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές διευρύνουν τη διαφορά ανάμεσα στις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού μέσα στην ίδια ημέρα, δημιουργώντας ευκαιρίες εσόδων για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Οι τιμές του φυσικού αερίου κινούνται κοντά σε υψηλό τετραετίας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές. Έτσι, η ηλεκτροπαραγωγή γίνεται ακριβότερη όταν απαιτείται η λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου για την κάλυψη της ζήτησης. Αντίθετα, όταν η παραγωγή των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων είναι άφθονη, οι τιμές υποχωρούν απότομα.

Άλμα 80% στις ημερήσιες διαφορές τιμών στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά αποθήκευσης με μπαταρίες, η μέση ημερήσια διαφορά μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων τιμών ηλεκτρισμού αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 80% σε ετήσια βάση, στις 123 λίρες ανά μεγαβατώρα περίπου. Οι διακυμάνσεις αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες.

«Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα απρόβλεπτα επίπεδα έντασης των ανέμων προκαλούν ήδη μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις ημερήσιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες για τις μπαταρίες», δήλωσε ο Πολ Σέφιλντ, επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων της Drax Group Plc. Η βρετανική εταιρεία ηλεκτροπαραγωγής ενισχύει τις επενδύσεις της στον κλάδο.

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης συνδέεται και με την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στο ηλεκτρικό σύστημα. Καθώς αυξάνονται οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών, η Ευρώπη απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα και η κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών απαιτεί χρόνια, οι μπαταρίες αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο. Μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και επενδυτικά κεφάλαια υποδομών εισέρχονται στον τομέα.

Κέρδη-ρεκόρ για τη Harmony Energy

Ορισμένοι διαχειριστές καταγράφουν ήδη αυξημένη κερδοφορία. Η Harmony Energy πέτυχε τον Σεπτέμβριο κέρδη περίπου 4 εκατ. λιρών, ή 5,3 εκατ. δολαρίων, από τις δέκα εγκαταστάσεις αποθήκευσης που διαχειρίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της, Πίτερ Κάβανα, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει η εταιρεία, κατά 62% πάνω από τον μέσο όρο της μέχρι στιγμής φετινής περιόδου.

Παράλληλα, αλλάζει η προέλευση των εσόδων του κλάδου. Στο παρελθόν, το μεγαλύτερο μέρος προερχόταν από επικουρικές υπηρεσίες, δηλαδή από την αμοιβή για τη συμβολή των μπαταριών στην εξισορρόπηση του δικτύου και στη διατήρηση της συχνότητάς του.

Η συγκεκριμένη αγορά, όμως, έχει πλέον κορεστεί λόγω της αύξησης της διαθέσιμης δυναμικότητας. Σύμφωνα με τη Modo Energy, οι συναλλαγές στη χονδρική αγορά αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 73% των εσόδων του βρετανικού κλάδου στο δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο, από λιγότερο από 20% το 2022.

Περισσότερες μπαταρίες, μεγαλύτερος ανταγωνισμός

Η επέκταση της αποθήκευσης αυξάνει τον ανταγωνισμό για την αξιοποίηση των ίδιων διαφορών τιμών. Πρόκειται για το φαινόμενο που ο κλάδος αποκαλεί «κανιβαλισμό»: όσο περισσότερες μπαταρίες λειτουργούν στην αγορά, τόσο μπορεί να περιορίζονται τα κέρδη κάθε εγκατάστασης.

Ο Κάβανα ανέφερε ότι η απότομη αύξηση της δυναμικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εντείνει τον κορεσμό και πιέζει τα έσοδα ανά μπαταρία. Εκτίμησε, πάντως, ότι η αγορά παραμένει αρκετά μεγάλη για να απορροφήσει σημαντικά περισσότερη αποθήκευση.

Σύμφωνα με την BloombergNEF, η ισχύς των μπαταριών μεγάλης κλίμακας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φτάσει φέτος τα 10,4 γιγαβάτ, από περίπου 2 γιγαβάτ το 2022.

Αντίστοιχη ανάπτυξη καταγράφεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γερμανία η ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 4,6 γιγαβάτ, από 1,2 γιγαβάτ το 2022, ενώ στη Γαλλία αναμένεται να τετραπλασιαστεί, φτάνοντας τα 1,2 γιγαβάτ.

Φυσικό αέριο και καιρός καθορίζουν τις προοπτικές

Η Modo Energy αναθεώρησε αυτόν τον μήνα προς τα πάνω κατά περίπου 20% την πρόβλεψη εσόδων για το 2027 από γερμανική μονάδα μπαταριών διάρκειας αποθήκευσης δύο ωρών, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Ιουλίου. Βασική αιτία ήταν οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου.

Οι προοπτικές εξαρτώνται εν μέρει από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τη δυνατότητα της Ευρώπης να αναπληρώσει τα μειωμένα αποθέματα φυσικού αερίου και την ένταση των ψυχρών κυμάτων τον χειμώνα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι περισσότερο ευάλωτα στις διακυμάνσεις των τιμών», δήλωσε ο Κάβανα.

Capital.gr