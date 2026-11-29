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Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ έλαβε μια απόφαση που θεωρείται σταθμός για την αναβάθμιση της συμμετοχικής δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ενημέρωσης των πολιτών κατά τη λήψη ή προώθηση αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόφαση θεωρείται ορόσημο και για την προώθηση της ικανοποίησης ενός χρόνιου αιτήματος φιλοζωικών οργανώσεων: Την απαγόρευση της εκτροφής χοίρων, πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων φάρμας σε μικρά κλουβιά, υπό ασφυκτικές συνθήκες.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από προσφυγή που είχε καταθέσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών της ΕΕ, με αίτημα την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή αμέλησε ή αρνήθηκε να θέσει νέο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής παλαιότερης απόφασής της να προωθήσει νομοθεσία για απαγόρευση της εκτροφής ζώων σε μικρά κλουβιά, για παραγωγή κρέατος ή αυγών.

Για την κατάθεση της προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ η πρωτοβουλία πολιτών εξασφάλισε 1,4 εκατ. υπογραφές, δηλαδή πέραν του ορίου που θέτει η Κομισιόν για να κάνει δεκτές προς μελέτη και λήψη νομοθετικών μέτρων κάποιες προτάσεις πολιτών.

Όφειλαν να θέσουν χρονοδιάγραμμα

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη 25/11 ότι κάνει δεκτή την προσφυγή και με την απόφασή του καλεί την Κομισιόν να αποφασίσει και να ανακοινώσει νέο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση Οδηγίας ή άλλου νομοθετικού μέτρου για την απαγόρευση της χρήσης κλουβιών στην κτηνοτροφία.

Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν υποχρεώνει την Κομισιόν να προχωρήσει αμέσως στη θέσπιση της απαγόρευσης των κλουβιών. Την υποχρεώνει όμως να αναλάβει σχετική δέσμευση στη βάση ενός νέου χρονοδιαγράμματος. Κάτι που οι πληροφορίες θέλουν την Επιτροπή πρόθυμη να το κάνει σύντομα, δηλαδή να δημοσιοποιήσει νέο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις που προσέφυγαν στο ΔΕΕ, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται δικαστικά να τηρήσει μια δέσμευση την οποία είχε αναλάβει, ανταποκρινόμενη σε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI).

«Αυτή είναι μια ιστορική νίκη για τα ζώα και για τη δημοκρατία στην Ευρώπη», δήλωσε σύμφωνα με το Euronews, η Annamaria Pisapia, εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας End the Cage Age («Τέλος στην εποχή των κλουβιών»), μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας πολιτών που αποσκοπεί στην απαγόρευση της χρήσης κλουβιών στην εκτροφή ζώων.

Η προϊστορία

Η προσπάθεια για απαγόρευση των κλουβιών ξεκίνησε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2018 από την οργάνωση Compassion in World Farming, εξασφαλίζοντας στη συνέχεια την υποστήριξη περισσότερων από 170 οργανώσεων, μεταξύ των οποίων οι Eurogroup for Animals, Animal Equality Italy και LAV.

Όπως αναφέρει το Euronews, η εκστρατεία ξεκίνησε μέσω του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, ο οποίος επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να ζητούν τη θέσπιση νέων νόμων ή την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Προκειμένου να λάβουν επίσημη απάντηση, οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε κράτος μέλος προβλέπεται επίσης ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφών, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί σε τουλάχιστον επτά χώρες.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, σχεδόν 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είχαν υπογράψει το αίτημα. Οκτώ μήνες αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση έως το τέλος του 2023 και να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της απαγόρευσης από το 2027.

Η προθεσμία παρήλθε χωρίς να κατατεθεί νομοθετική πρόταση. Και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προσέφυγε στη Δικαιοσύνη το 2024, για να δικαιωθεί τελικά την περασμένη Τετάρτη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο της ΕΕ, το εν λόγω χρονοδιάγραμμα που όφειλε να ανανεώσει η Επιτροπή και καλείται τώρα να καθορίσει και να δημοσιοποιήσει, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθόσον επιτρέπει στην Επιτροπή να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την πρόοδο των εξαγγελθέντων μέτρων και επιπλέον επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Το χρονοδιάγραμμα δηλαδή αποτελεί μέτρο ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Οι προθέσεις και η σελίδα Α4

Πάντως, όπως ενημερώνει το Euronews, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής για την κτηνοτροφία, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του ’26, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει νέα νομοθεσία για την ευζωία των ωοπαραγωγών ορνίθων και των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος έως το τέλος του 2026, καθώς και νέους κανόνες για τους χοίρους έως τον Ιούνιο του 2027.

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν:

– Τη σταδιακή κατάργηση των κλουβιών για τα κοτόπουλα.

– Την αντικατάσταση των στενών ατομικών θαλάμων εγκλεισμού των χοίρων με ευρύτερους περιφραγμένους χώρους.

– Την υποχρέωση συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με πρότυπα ευζωίας των ζώων ισοδύναμα με εκείνα που ισχύουν στην ΕΕ.



Ωστόσο, η νέα εξαγγελία της ΕΕ δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του εγκλεισμού κουνελιών, μοσχαριών και πουλερικών πέραν των κοτόπουλων.

Ο συνασπισμός οργανώσεων End the Cage Age επιδιώκει η απαγόρευση να καλύψει όλα αυτά τα είδη ζώων, ενώ διεκδικεί και την παροχή οικονομικής στήριξης στους κτηνοτρόφους, ώστε να μπορέσουν να μεταβούν σε συστήματα εκτροφής χωρίς κλουβιά.

Ανκαι ήδη ισχύουν μερικές οδηγίες που διέπουν τις συνθήκες εκτροφής ζώων και πουλερικών σε χώρες της ΕΕ, οι ρυθμίσεις κρίνονται ανεπαρκείς, εξού και ο δημόσιος διάλογος και η δέσμευση της Επιτροπής για αναβάθμιση του νομικού πλαισίου.

Για παράδειγμα, με βάση την Οδηγία 1999/74/ΕΚ για την εκτροφή κοτόπουλων, τα κλουβιά πρέπει να είναι τουλάχιστον 750 τετραγωνικά εκατοστά ανά όρνιθα, από τα οποία τα 600 τετρ. εκατοστά πρέπει να αποτελούν χρησιμοποιήσιμη επιφάνεια. Νοουμένου ότι ένα συνηθισμένο χαρτί Α4 έχει επιφάνεια 623,7 τετραγωνικά εκατοστά, σημαίνει ότι η ελάχιστη χρησιμοποιήσιμη επιφάνεια για κάθε κοτόπουλο εκτροφής είναι μικρότερη από μία σελίδα Α4!