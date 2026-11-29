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Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα, Κυριακή, τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, αψηφώντας τη βροχή και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα περισσότερων από 100 οργανώσεων. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκαν η φτώχεια, η διαφθορά και η καταστολή σε βάρος των μέσων ενημέρωσης και της αντιπολίτευσης.

Η συγκέντρωση, που διοργανώθηκε από συνδικάτα, συλλόγους, κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε στο Καρτάλ, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

«Σήμερα, αυτή η πλατεία δεν είναι γεμάτη μόνο με εργάτες. Είναι γεμάτη από όλους όσους αρνούνται να υποταχθούν στη φτώχεια και την αδικία και που αρνούνται να σιωπήσουν μπροστά στην καταπίεση», είπε σε διαδηλωτές ο Οζκάν Ατάρ, πρόεδρος του συνδικάτου μεταλλουργών Birlesik Metal-Is.

Hava pek güzel değil, kabul.

Ama o kadar kalabalığız ki ısındık.



Kimi birbirini ilk kez gören, bu şehri ve ülkeyi inşa eden, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen binlerce emekçi aynı mücadelede yan yana. Hep birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/uaDB5mAnzi — Türkiye İşçi Partisi – İstanbul (@TipIstanbull) November 29, 2026

İstanbul’un dört bir yanından yola çıktık, Kartal’da buluştuk!



İşçiler, emekliler, gençler, geçinmek için mücadele eden binlerce insan bugün burada.



Hepimizin derdi ortak, talebi ortak. Emeğimiz, hakkımız ve insanca bir yaşam için bir aradayız! pic.twitter.com/SQv3zYZWdT November 29, 2026

«Είναι επιτακτική ανάγκη να απαιτήσουμε λογοδοσία για πράξεις διαφθοράς. Εξεγειρόμαστε κατά της λεηλασίας των πόρων μας από τον κύκλο των προνομιούχων που περιβάλλει όσους βρίσκονται στην εξουσία. Θέλουμε δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα και ειρήνη», πρόσθεσε.

«Δικαιοσύνη, ψωμί και ελευθερία», «Όχι στη φτώχεια και τη διαφθορά», «Λίγη ζωή, πολλή δουλειά: Αρκετά!», «Για τους συνταξιούχους, πείνα· για όσους βρίσκονται κοντά στην εξουσία, χλιδή», «Ένας προϋπολογισμός για τον λαό, όχι για τους κλέφτες», έγραφαν ορισμένα από τα πλακάτ.

«Πώς υποτίθεται ότι θα πληρώνουμε το ενοίκιό μας, το σχολείο των παιδιών μας ή θα εξοφλούμε τους λογαριασμούς μας με μια σύνταξη 23.500 λιρών (423 ευρώ); Κάθε χρόνο, οι αυξήσεις παραμένουν κάτω από τον πληθωρισμό», είπε διαδηλωτής σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι.

Η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει πολυάριθμες επιθέσεις στην Τουρκία και οδηγείται συχνά σε δικαστήρια. Η τελευταία απόφαση εμποδίζει, μεταξύ άλλων, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, να θέσει υποψηφιότητα σε μελλοντικές προεδρικές εκλογές, ακυρώνοντας το πανεπιστημιακό του πτυχίο.

Παράλληλα επί μήνες, η κυβέρνηση διεξάγει μια ευρεία εκστρατεία καταστολής κατά των μέσων ενημέρωσης και της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων.

Η κυβέρνηση και το κυβερνών ισλαμιστικό-συντηρητικό κόμμα (ΑΚΡ) έχουν αποδυναμωθεί από ένα μεγάλο σκάνδαλο στο χρηματιστήριο που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τη διαφθορά και την ατιμωρησία των ελίτ.

Επιπλέον, η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για πληθωρισμό τα τάξης του 30%, ο οποίος μειώνει την αγοραστική δύναμη της μεσαίας και εργατικής τάξης, καθώς και για την αδιαφορία της για τους εργαζόμενους και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

protothema.gr