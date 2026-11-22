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Τη χαμηλότερη συμμετοχή των τελευταίων εβδομάδων κατέγραψε η έκτη κατά σειρά κινητοποίηση στη Γαλλία, με 82.500 πολίτες να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με αιτήματα που αφορούν το αυξανόμενο κόστος ζωής και στέγασης, την επιδείνωση των συνθηκών στην εκπαίδευση και την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Τα επεισόδια δεν αποτράπηκαν, με το Παρίσι, τη Λυών, τη Μασσαλία και το Μπορντό να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης, στο τέλος των κινητοποιήσεων. Εννέα τραυματίες αστυνομικούς και 17 συλλήψεις στο Μπορντό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | PREMIÈRES TENSIONS CE SOIR, PLACE DE LA NATION À PARIS



La situation se tend dans la capitale. De premières échauffourées sont signalées sur la place de la Nation,où les forces de l'ordre procèdent à une charge après des jets de projectiles.



Des… pic.twitter.com/06uSuaUQD2 November 21, 2026

Πάνω από 21.000 ήταν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, όπου η πορεία ολοκληρώθηκε ειρηνικά, ωστόσο ακολούθησαν επεισόδια στην πλατεία του Έθνους. «Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και κάδους απορριμμάτων και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ανακοίνωση από τα «Κίτρινα Γιλέκα» αναφέρει ότι έχουν προγραμματιστεί 148 διαδηλώσεις για αυτό το Σάββατο σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων αρκετές απαγορευμένες από τη νομαρχία.

Επί ποδός στη Λισαβόνα

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Λισαβόνας το Σάββατο, παρά την έντονη βροχόπτωση, για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, την επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης και τους χαμηλούς μισθούς. Η διοργανώτρια CGTP, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ομοσπονδία της Πορτογαλίας, ζήτησε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, χαμηλότερες τιμές για βασικά αγαθά και υπηρεσίες και μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης.

Κύμα οργής της γενιάς Ζ σε 25 χώρες της Ευρώπης

Από το Λονδίνο ως τις Βρυξέλλες και από τη Μαδrίτη ως τη Στοκχόλμη φοιτητές και εργαζόμενοι συντονίστηκαν σε κινητοποιήσεις την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

«Θα πάρουμε την ελευθερία μας ενάντια στον πόλεμο και το υψηλό κόστος ζωής», φώναξαν μαθητές γυμνασίου στη Ρώμη, όπου σημειώθηκαν επεισόδια.

Αυξημένη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και μείωση των στρατιωτικών δαπανών ζήτησαν διαδηλωτές και στη Μαδρίτη.

A fresh wave of protests took place in Spain with demonstrators in Barcelona demanding more affordable housing and better education pic.twitter.com/5hKXChBrbP — Reuters (@Reuters) November 21, 2026

Στην Ελβετία, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. «Η λιτότητα είναι κοινωνική βία», έγραφε ένα πλακάτ στη Λωζάνη, όπου μικρή ομάδα συγκρούστηκε με την αστυνομία μετά το τέλος των διαδηλώσεων, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα και αντλίες νερού, ανέφερε το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων Keystone-ATS.

Συναυλία – διαμαρτυρία χαρακτηρίστηκε η κινητοποίηση των φοιτητών στο Βερολίνο, όπου η συμμετοχή έφτασε τα 4.000 άτομα.

Διαδηλώσεις έγιναν σε 73 πόλεις της Γερμανίας και επικράτησαν συνθήματα κατά της ραγδαίας αύξησης των αμυντικών δαπανών, που τροφοδοτεί σενάρια καιγια επιστροφή στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Η πανεθνική ημέρα δράσης στη Γερμανία είχε επικεφαλής το κίνημα «Gen Z regelt», με χαρακτηριστικό το πλακάτ που απεικονίζει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ως κλόουν.

Στη Βρετανία, ανακοινώθηκαν ήδη δέκα συλλήψεις κατά τις διαμαρτυρίες που διοργάνωσαν φοιτητές από περισσότερα από 350 σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια. Eκατοντάδες διαδηλωτές, ορισμένοι φορώντας σχολικές στολές, συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο στο Λονδίνο και στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Τα πλακάτ τους έγραφαν «Σώστε την τριτοβάθμια εκπαίδευση» και «Αγωνιστείτε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους».

Στη Βιέννη, γυναίκες που συμμετέχουν στο κίνημα «Γιαγιές ενάντια στη Δεξιά» (Omas gegen rechts) συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις των νέων της Αυστρίας.

ertnews.gr