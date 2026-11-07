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Νέες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (7/11) στη Γαλλία, με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, καθώς και αριστερά συνδικάτα, να επιστρέφουν στους δρόμους, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις επαφές που θα έχει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν τη συνέχεια των αντιδράσεων.

Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές από την Πλατεία της Δημοκρατίας κατευθύνθηκαν προς την Πλατεία του Έθνους, ακολουθώντας τη διαδρομή που είχε χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες μαζικές συγκεντρώσεις. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, αυτή τη φορά δεν υπάρχει καθολική συμμετοχή των συνδικάτων.

Βασικός στόχος των σημερινών κινητοποιήσεων είναι να διατηρηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση ενόψει των διαβουλεύσεων της επόμενης εβδομάδας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Δευτέρας πριν αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις και εάν οι αντιδράσεις θα αποκτήσουν ξανά πανεθνική διάσταση.

Tensions place de la Nation à Paris, la police charge et fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à la fin de la manifestation du samedi 7 novembre.#7novembre pic.twitter.com/IIKijxNvRa — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) November 7, 2026

Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί, επεισόδια μετά τη διαδήλωση

Αυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, με περίπου 70.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί για την επιτήρηση των συγκεντρώσεων.

Λίγο μετά τη λήξη της πορείας, επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία του Έθνους όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, από το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 5.800 αστυνομικοί έλεγχοι και είχαν συλληφθεί 15 άτομα.

iefimerida.gr