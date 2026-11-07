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Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η καρδιά της Λευκωσίας, καθώς άρχισε η μεγάλη πορεία των φίλων του ΑΠΟΕΛ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου. Οι οπαδοί των γαλαζοκιτρίνων ξεκίνησαν από την οδό Λήδρας, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα, τραγούδια και πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, το Δημαρχείο Λευκωσίας φωτίστηκε στα γαλαζοκίτρινα, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στην επετειακή βραδιά. Οι εικόνες από το ιστορικό κέντρο της πόλης αποτυπώνουν τον παλμό των εορτασμών, με τους ΑΠΟΕΛίστες να τιμούν έναν ολόκληρο αιώνα ιστορίας, λίγο πριν από την κορύφωση των εκδηλώσεων ανήμερα των 100ών γενεθλίων του συλλόγου, στις 8 Νοεμβρίου.