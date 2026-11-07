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Τη συγκρότηση ειδικής ομάδας για την παρεμπόδιση της διακίνησης προηγμένων οπλικών συστημάτων και άλλων υλικών μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας διέταξε το Σάββατο (7/11) ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ (Brad Cooper), ενισχύοντας τα μέτρα ελέγχου των μεταφορών από και προς την Τεχεράνη.

Η νέα ομάδα, με την ονομασία Task Force Iron Gate («Σιδερένια Πύλη»), θα αποτελείται από περίπου 20 πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη και θα έχει την έδρα της στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η Task Force Iron Gate θα συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης, με στόχο να αποτρέψει τη μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων, τεχνολογιών διπλής χρήσης, υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και τη διακίνηση παράνομων εσόδων μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας.



Στόχος ο περιορισμός των Ιρανών στη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού

Η συγκρότησή της εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ουάσινγκτον να περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό και να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

«Η δημιουργία της Task Force Iron Gate ενισχύει την επιτυχία του σιδηρού ναυτικού αποκλεισμού που έχουμε επιβάλει στο Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας της CENTCOM με τις υπόλοιπες αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες θα περιορίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, να ανακατασκευάζει εργοστάσια παραγωγής όπλων και να αναπληρώνει το στρατιωτικό του υλικό», πρόσθεσε.



CENTCOM: Μπλόκο σε εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου άνω των 25 δισ. δολαρίων

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει εμποδίσει, τους τελευταίους μήνες, το Ιράν να εξαγάγει αργό πετρέλαιο αξίας μεγαλύτερης των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, ο αποκλεισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυστηρά σε όλα τα πλοία που εισέρχονται στα ιρανικά λιμάνια ή αναχωρούν από αυτά.

Με τη δημιουργία της Task Force Iron Gate, οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις προσπάθειες ελέγχου των μεταφορών από και προς το Ιράν και στις χερσαίες διαδρομές, επιδιώκοντας να περιορίσουν τόσο τη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού όσο και τις οικονομικές ροές που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιτρέπουν στην Τεχεράνη να χρηματοδοτεί και να ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

protothema.gr