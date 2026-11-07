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Μυστικό καταφύγιο στα προάστια του Παρισιού φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους οι γαλλικές αρχές, προκειμένου να φυγαδεύσουν τον Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron) σε περίπτωση επίθεσης διαδηλωτών στο Μέγαρο των Ηλυσίων, σύμφωνα με αποκαλύψεις νέου βιβλίου. Οι πληροφορίες έρχονται στο φως εν μέσω έντονης κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία, με μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και αυξανόμενες ανησυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας για το ενδεχόμενο εκτεταμένων επεισοδίων.

Σύμφωνα με το lignesdedefence.ouest-france.com, το καταφύγιο περιγράφεται στο βιβλίο «La Nouvelle Armée des Ombres» («Ο νέος στρατός των σκιών»), το οποίο υπογράφουν οι ερευνητές δημοσιογράφοι Πιερ Γκαστινό, Αντουάν Ιζαμπάρ και Φρανκ Ρενό.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η γαλλική κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυνση του προέδρου από το Ελιζέ, σε περίπτωση που η κοινωνική αναταραχή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

🔴 Les nouvelles menaces qui pèsent sur la France : le décryptage de Pierre Gastineau et Antoine Izambard, journalistes à Intelligence Online et co-auteurs du livre “La nouvelle armée des ombres” (Albin Michel) dans #CàVous pic.twitter.com/9idDzArDuy — C à vous (@cavousf5) November 7, 2026



Η εξέγερση των «Κίτρινων Γιλέκων» και ο φόβος για το Ελιζέ

Καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία των σχεδίων φέρεται να διαδραμάτισε το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2018.

Εκείνη την περίοδο, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με εξαγριωμένους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην πόλη Λε Πουί-αν-Βελέ, γεγονός που, σύμφωνα με το βιβλίο, ενίσχυσε τις ανησυχίες για την προσωπική ασφάλεια του προέδρου.

«Η κυβέρνηση έτρεμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους συγγραφείς μιλώντας την Παρασκευή στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, αναφερόμενος στην ένταση των κινητοποιήσεων.

Όπως υποστηρίζεται στο βιβλίο, οι γαλλικές αρχές ανέτρεξαν ακόμη και στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 1934, όταν βίαιες ταραχές στο Παρίσι οδήγησαν στην πτώση της τότε κυβέρνησης.

Η ιστορική αυτή εμπειρία αποτέλεσε, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ένα από τα παραδείγματα που μελέτησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εκπόνηση σχεδίων φυγάδευσης του αρχηγού του κράτους σε περίπτωση σοβαρής εσωτερικής κρίσης.



Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία και φόβοι για επεισόδια

Οι αποκαλύψεις δημοσιοποιούνται ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα κινητοποιήσεων.

Διαδηλωτές διεκδικούν αυξήσεις μισθών, ενώ παράλληλα στηρίζουν το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο ξεκίνησε με αιτήματα την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό και την αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, για σήμερα, Σάββατο, έχουν προγραμματιστεί νέες διαδηλώσεις από γαλλικά συνδικάτα και φοιτητικές οργανώσεις, ενώ τα «Κίτρινα Γιλέκα» σχεδιάζουν ξεχωριστή συγκέντρωση στο κέντρο του Παρισιού, παρά τη σχετική απαγόρευση που έχουν επιβάλει οι αρχές.

Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια των πανεθνικών κινητοποιήσεων, είχαν σημειωθεί επεισόδια σε διάφορες γαλλικές πόλεις.

Στο Στρασβούργο, διαδηλωτής καταγράφηκε να πετά πίσω προς τις αστυνομικές δυνάμεις ένα κάνιστρο δακρυγόνου, ενώ στο Παρίσι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε φλεγόμενους κάδους απορριμμάτων κατά τη διάρκεια πορείας από την πλατεία Δημοκρατίας προς την πλατεία του Έθνους.



Ανησυχία για νέα εξέγερση μετά τις προεδρικές εκλογές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στις γαλλικές αρχές, σύμφωνα με το βιβλίο, τα ενδεχόμενα σενάρια πολιτικής αστάθειας μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι ενδεχόμενη νίκη του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν «τρίτο γύρο» αντιδράσεων στους δρόμους.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ριζοσπαστικές οργανώσεις της Αριστεράς, νέοι και ομάδες ακτιβιστών από την επαρχία ενδέχεται να κινητοποιηθούν αμφισβητώντας το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενη επικράτηση του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θεωρείται πιθανό να φτάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, θα μπορούσε, κατά τους συγγραφείς, να προκαλέσει φαινόμενα «παθητικής αντίστασης» στο εσωτερικό της αστυνομίας.



Μυστικές συσκέψεις, κυβερνοεπιθέσεις και σενάρια εξέγερσης

Επικαλούμενοι συνομιλίες με υψηλόβαθμες πηγές, οι τρεις δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, έχει πραγματοποιήσει σειρά συσκέψεων με αντικείμενο την προετοιμασία των υπηρεσιών για το ενδεχόμενο εξέγερσης.

Την ίδια στιγμή, η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Γαλλίας έχει πραγματοποιήσει ασκήσεις προσομοίωσης για την αντιμετώπιση πιθανών παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες.

Ενδεικτική της προετοιμασίας είναι και η άσκηση που πραγματοποίησε η αστυνομία στο Παρίσι, λειτουργώντας για μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τη χρήση smartphones.

Σκοπός ήταν να δοκιμαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων ασφαλείας σε περίπτωση μεγάλης κυβερνοεπίθεσης που θα μπορούσε να παραλύσει τις επικοινωνίες.



Οι μυστικές υπηρεσίες υποτίμησαν την έκταση των διαδηλώσεων

Σύμφωνα με το βιβλίο, ήδη από τον Απρίλιο υψηλόβαθμο στέλεχος των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών είχε προειδοποιήσει τους συγγραφείς ότι επίκεινται μεγάλες κοινωνικές εξεγέρσεις στη χώρα.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να υποτίμησαν σημαντικά την έκταση των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου.

Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 60.000 διαδηλωτές, στους δρόμους βγήκαν τελικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου 500.000 άνθρωποι.

Οι αποκαλύψεις έρχονται λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, στις οποίες οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τον διάδοχο του Εμανουέλ Μακρόν, με την Ακροδεξιά να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Το ενδεχόμενο έντονων αντιδράσεων στο εκλογικό αποτέλεσμα και η πιθανότητα νέων μαζικών κινητοποιήσεων βρίσκονται πλέον, σύμφωνα με τους συγγραφείς, στο επίκεντρο του σχεδιασμού των γαλλικών υπηρεσιών ασφαλείας.

protothema.gr