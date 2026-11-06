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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες σημειώθηκε στην ανατολική Γαλλία, όταν υπεραστικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 43 άτομα, εξετράπη της πορείας του στον νομό Αιν (Ain). Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι πέθαναν δύο παιδιά ενώ έκανε λόγο και για αρκετούς τραυματίες. Νωρίτερα, η νομαρχία του Αιν έκανε λόγο για 16 τραυαμτίες, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Οι σκέψεις μας είναι κοντά στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες, τα ιατρικά συνεργεία και τις δυνάμεις της αστυνομίας που κινητοποιήθηκαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα», προσθέτει στην ανάρτησή του στο X ο Λεκορνί.

Un accident tragique ce matin à Lent, dans l’Ain. Deux enfants ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées dans un accident de bus.



Pensées à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu’à l’ensemble des personnes touchées par ce drame.



Merci aux sapeurs-pompiers,… November 6, 2026

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας, «πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού για την απομάκρυνση όλων των θυμάτων» — αν και δεν διευκρινίστηκε εάν οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Accident de car dans l'Ain: "Des actions de désincarcération ont été effectuées", indique le porte-parole de la Sécurité civile pic.twitter.com/K5jSIrxpeT November 6, 2026

Συνολικά, στο λεωφορείο επέβαιναν 43 άτομα, μεταξύ των οποίων 15 ανήλικοι. Ο οδηγός νοσηλεύεται και δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να εξεταστεί. Μια «άμεση έρευνα» που αφορά κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια μέσω τροχαίου και πρόκληση σωματικών βλαβών υπό επιβαρυντικές περιστάσεις— έχει ανατεθεί στο τοπικό τμήμα ερευνών.

Tο λεωφορείο «βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο στο χαντάκι», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο δήμαρχος του Λαν, αναφέροντας ότι δύο άτομα υπέστησαν καρδιακή ανακοπή και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7 το πρωί (8 π.μ. ώρα Κύπρου).

Έχει ενεργοποιηθεί το επιχειρησιακό κέντρο του νομού, επιτρέποντας τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση της κρίσης. Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα ελικόπτερα, έχει ενεργοποιηθεί το δημοτικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ενώ ο γειτονικός δήμος συνδράμει στην υποδοχή των οικογενειών.

À la suite de l’accident grave de car survenu à Lent, je me rends sur place. https://t.co/wpCvoXedUl November 6, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμαρό αναμένεται στο σημείο. «Η σκέψη μου είναι σε αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο BFMTV. «Είναι πάντα μια βαθιά δοκιμασία για εμάς όταν οι μαθητές μας —τα παιδιά μας— πέφτουν θύματα γεγονότων αυτής της φύσης. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες, τόσο εκ μέρους της κυβέρνησης όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας».

Μιλώντας στο δίκτυο BFM, ο δήμαρχος του Μπουρ-αν-Μπρες (Bourg-en-Bresse), Ζαν-Φρανσουά Ντεμπά, χαρακτήρισε τον δρόμο «καλοδιατηρημένο», επισημαίνοντας ότι η κατάστασή του σχεδόν βέβαια δεν αποτέλεσε την αιτία του δυστυχήματος.

«Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε μια ελαφριά δεξιά στροφή· η σύγκρουση σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά», επιβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι «οι ζημιές είναι εντυπωσιακές».

🚨 ACCIDENT DE LA CIRCULATION | Secteur de Lent



Un accident impliquant un car d’une ligne de transport interurbain s’est produit dans le secteur de Lent. Plusieurs victimes sont impliquées.



Le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner… pic.twitter.com/N6OcY8MAc4 — Préfet de l'Ain (@Prefet01) November 6, 2026

102 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η νομαρχία του Αιν έδωσε στοιχεία για το προσωπικό και τον εξοπλισμό που έχουν κινητοποιηθεί στο σημείο του δυστυχήματος. «102 πυροσβέστες με 58 οχήματα, καθώς και 50 χωροφύλακες, βρίσκονται στο σημείο», δήλωσε ο νομάρχης. «Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα εναέρια μέσα και οκτώ επίγειες ιατρικές ομάδες επείγουσας παρέμβασης (SMUR)».

skai.gr