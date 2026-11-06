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Ισχυρές πιέσεις δέχονται την Παρασκευή οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, με απώλειες άνω του 1%, καθώς το μαζικό ξεπούλημα τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street μεταφέρεται στην Ευρώπη, έχοντας οδηγήσει τον Nasdaq σε περιοχή χρηματιστηριακής διόρθωσης. Παρά τη σημερινή υποχώρηση, τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα διατηρούν τον πανευρωπαϊκό δείκτη σε τροχιά σημαντικών εβδομαδιαίων κερδών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,41%, στις 645,42 μονάδες, με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Στη Γερμανία, ο DAX χάνει 1,47%, στις 25.942,82 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 1,30%, στις 8.098,51 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει πτώση 1,55%, στις 10.615,88 μονάδες.

Απώλειες σημειώνονται και στις αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με τον ιταλικό FTSE MIB να υποχωρεί κατά 1,21%, στις 49.892,71 μονάδες, και τον ισπανικό IBEX 35 να χάνει 0,60%, στις 19.333,60 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο των πιέσεων

Η σημερινή υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές ρευστοποιήσεις μετοχών τεχνολογίας, ημιαγωγών και λογισμικού, οι οποίες ακολουθούν το κύμα μείωσης της έκθεσης σε κίνδυνο που ξεκίνησε από τη Wall Street.

Η διόρθωση του Nasdaq έχει επεκταθεί στις ευρωπαϊκές αγορές, επηρεάζοντας σημαντικούς ομίλους του τεχνολογικού κλάδου.

Οι μετοχές των ASML Holding και Prosus υποχωρούν κατά περισσότερο από 1% η καθεμία, ενώ η Capgemini καταγράφει απώλειες 2% και η SAP κινείται χαμηλότερα κατά 0,9%.

Πίσω από το μαζικό ξεπούλημα βρίσκονται οι αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών για τις πιθανές ρυθμιστικές επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές άρχισαν να ενσωματώνουν στις αποτιμήσεις τους το ενδεχόμενο αυστηρότερου αντιμονοπωλιακού ελέγχου των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, καθώς και ενισχυμένης ομοσπονδιακής εποπτείας στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσθετη ανησυχία προκάλεσαν οι εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτείες-κλειδιά, όπου καταγράφεται αυξανόμενη αντίδραση από τοπικές νομοθετικές αρχές απέναντι στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, λόγω των υψηλών απαιτήσεών τους σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό.

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές παρά τις διεθνείς αναταράξεις

Παρά τις απώλειες της Παρασκευής, οι ευρωπαϊκές μετοχές εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε εβδομαδιαία βάση, έχοντας αντιμετωπίσει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατάρρευση των τιμών του αργού πετρελαίου κατά 20% σε εβδομαδιαία βάση, η πρώτη αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας έπειτα από τρία χρόνια, καθώς και η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, τα εταιρικά αποτελέσματα εξακολουθούν να παρέχουν στήριξη στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, περιορίζοντας τις επιπτώσεις των διεθνών αναταράξεων.

Στήριξη από τα εταιρικά αποτελέσματα

Περίπου οι μισές εταιρείες που συμμετέχουν στον Stoxx 600 έχουν ήδη ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, με περισσότερες από τις μισές να ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών για την κερδοφορία τους.

Θετικές επιδόσεις καταγράφονται ιδιαίτερα στους κλάδους των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των κεφαλαιουχικών αγαθών και των υποδομών ηλεκτροδότησης.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν συμβάλει στον περιορισμό της ανησυχίας των θεσμικών επενδυτών, καθώς δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διατηρούν ισχυρή ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών.

Η ανθεκτικότητα αυτή καταγράφεται παρά το αυξημένο κόστος μεταφορών των προηγούμενων εβδομάδων και τις συνεχιζόμενες περιφερειακές εντάσεις στον Περσικό Κόλπο, που εξακολουθούν να επηρεάζουν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Capital.gr