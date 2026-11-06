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Σε ισχύ τίθεται από τη 1:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (6/11) κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου.

Η προειδοποίηση θα έχει ισχύ μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα κυρίως τα ορεινά, καθώς και τις νότιες και ανατολικές περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χαλαζόπτωση και ισχυρές ριπές ανέμου.