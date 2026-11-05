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Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους και πάρκα σε λίμνες, με μεγάλα ψάρια να κολυμπούν ανάμεσα σε αυτοκίνητα και περαστικούς.

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένα ψάρι που μοιάζει με καρχαρία εμφανίζεται να κολυμπά σε πλημμυρισμένο δρόμο, προκαλώντας έκπληξη σε οδηγούς και περαστικούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα στην πόλη Φορτ Πιρς, στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Στο βίντεο διακρίνεται το μεγάλο ψάρι να κινείται μέσα στα θολά νερά, ανάμεσα σε οχήματα, με το πτερύγιό του να εξέχει από την επιφάνεια. Η εικόνα παραπέμπει σε μικρό καρχαρία, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί το είδος του.



«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έβλεπα καρχαρία στον δρόμο»

Η Φρανσάρα Ναπολεόν, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, περιέγραψε στο Storyful την έκπληξή της όταν αντίκρισε το ασυνήθιστο θέαμα. Όπως ανέφερε, κατευθυνόταν προς το σχολείο για να παραλάβει την κόρη της, προτού επιδεινωθούν οι καιρικές συνθήκες, όταν παρατήρησε κάτι να κινείται μέσα στα νερά που είχαν καλύψει τον δρόμο.

Αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι. Όταν όμως είδε το χαρακτηριστικό πτερύγιο, πίστεψε ότι μπροστά της κολυμπούσε καρχαρίας. Η γυναίκα έβγαλε αμέσως το κινητό της και άρχισε να καταγράφει το περιστατικό, ενώ αυτοκίνητα συνέχιζαν να κινούνται μέσα από τα πλημμυρισμένα σημεία. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε, περιγράφοντας την έκπληξή της.

protothema.gr