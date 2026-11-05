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Βαρόμετρο ο πόλεμος στο Ιράν και οι νέες πολιτικές ισορροπίες των ΗΠΑ για τις οικονομίες της Ευρώπης. Την εκτίμηση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα γυρίσει σελίδα και στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Trading Point /XM Μιχάλης Φλωρεντιάδης , επισημαίνοντας ότι οι φραγμοί που θα τίθενται στον Τραμπ από τους Δημοκρατικούς μέσω Βουλής και Γερουσίας, ενδέχεται να διευκολύνουν τη διπλωματική οδό και να συγκρατήσουν τα σενάρια συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μιλώντας στο Vidcast του Philenews Οικονομία, ο κ. Φλωρεντιάδης, ανάφερε πως για την ώρα παραμένει αχαρτογράφητος σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο ο αντίκτυπος στις αγορές, παρόλο που τα πρώτα σημάδια μείωσης της τιμής του πετρελαίου και ευφορίας των αγορών έχουν από την πρώτη στιγμή εκδηλωθεί. Ο κ. Φλωρεντιάδης ανέδειξε ως κρίσιμο το δίλημμα ανάμεσα στη δημοσιονομική εγκράτεια και στη στήριξη των πολιτών έναντι της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Η Ευρώπη εκτιμά, επηρεάζεται από την κατάσταση στις ΗΠΑ, αλλά βρίσκεται συν τω χρόνω σε δύσκολη θέση, εξαιτίας των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες προσεγγίζουν τα επίπεδα του 2022, όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ερωτηθείς εάν η νέα σύνθεση του Κογκρέσου είναι ικανή να ανατρέψει την πολιτική των δασμών του Τράμπ, κ. Φλωρεντιάδης, είπε πως ήδη οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς στις εξαγωγές από την ΕΕ.

Υπέδειξε, παράλληλα πως ενδεχομένως να εκτυλιχθούν μάχες μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κογκρέσου, τονίζοντας πως θα υπάρξει το φαινόμενο όπου ο Ντόναλτ Τραμπ θα εκδίδει προεδρικά διατάγματα για να εγκρίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις και το Κογκρέσο να στρέφεται στα δικαστήρια.

Καταλήγοντας, είπε, πως πριν από τις εκλογές ο Αμερικανός Πρόεδρος καλούσε τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν ωσάν να ήταν ο ίδιος στα ψηφοδέλτια και μετά το αποτέλεσμα το αντέστρεψε λέγοντας πως οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές γιατί ο ίδιος δεν ήταν στα ψηφοδέλτια.