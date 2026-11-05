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Πέντε κυνηγετικοί σκύλοι, συνολικής αξίας €7.500, κλάπηκαν από χωράφι στην επαρχία Λεμεσού. Για την υπόθεση καταζητείται 22χρονος Τουρκοκύπριος, ενώ πληροφορίες που διερευνά η Αστυνομία αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχει μεταβεί στα κατεχόμενα μαζί με τα ζώα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε χθες από τον 41χρονο ιδιοκτήτη των σκύλων στον Αστυνομικό Σταθμό Πάχνας, τα ζώα βρίσκονταν σε χωράφι σε έδαφος της κοινότητας Αγίου Θεράποντα, από όπου και κλάπηκαν.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον 22χρονου Τουρκοκύπριου, ο οποίος διαμένει στην επαρχία Πάφου και καταζητείται από την Αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καταζητούμενος ενδέχεται να έχει μεταβεί στα κατεχόμενα μαζί με τους σκύλους.

Οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, καθώς και τον εντοπισμό των ζώων.