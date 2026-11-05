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Σήμερα οι παρωπίδες έχουν μόνο μεταφορική σημασία. Κανείς δεν φορεί πραγματικές παρωπίδες. Πολλοί όμως αντικρίζουν τα διάφορα θέματα ή προβλήματα με μονοδιάστατο τρόπο. Κατευθύνουν το μυαλό και τη σκέψη τους σε πολύ περιορισμένο ορίζοντα. Βλέπουν μόνο μια απλή διάσταση του θέματος και αγνοούν την ουσία, που είναι έξω από το οπτικό πεδίο της σκέψης και του συλλογισμού τους. Λέμε τότε ότι τα άτομα αυτά φορούν παρωπίδες. Είναι μια μεταφορική έκφραση για να δείξουμε πόσο στενόμυαλα σκέφτονται κάποιοι.

Παρωπίδες φορούν εκείνοι που βλέπουν το κυπριακό και τη λύση του, μόνο ως διαφορά των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Και θεωρούν ότι με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα δημιουργηθούν συνθήκες που θα βοηθήσουν τις δύο κοινότητες να βρουν λύση. Κάποιοι μάλιστα φορούν τόσο προσαρμοσμένες παρωπίδες, που θεωρούν ότι το μόνο πρόβλημα είναι η επιστροφή στο σπίτι τους. Και θεωρούν ότι μια απλή διευθέτηση, που θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αποτελεί λύση του Κυπριακού προβλήματος. Δεν εξετάζουν άλλες παραμέτρους του προβλήματος και τις καταστροφικές παρενέργειες, που μπορεί να έχει μια μη βιώσιμη λύση.

Συνήθως όσοι κατηγορούν τους πολιτικούς ότι δεν εκμεταλλεύονται τις (χαμένες) ευκαιρίες για να λύσουν το κυπριακό, έχουν αυτές τις πολιτικές παρωπίδες. Δεν έχουν ευρεία πολιτική οπτική και οι παρωπίδες τους δεν τους επιτρέπουν να δουν, όχι την αδιαλλαξία της Τουρκίας, αλλά τους επεκτατικούς στόχους της Τουρκίας για οριστική κατοχή της Κύπρου. Και οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας κρύβονται πίσω από απαράδεκτους όρους για τη λύση. Μιλούν για κυριαρχική ισότητα, για ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, για εκ περιτροπής προεδρία, για δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σαν να επρόκειτο για εκπροσώπους μιας νόμιμης διεθνούς οντότητας και για εκλιπούσα Κ.Δ. Μια μεγάλη ομάδα με πολιτικές παρωπίδες είναι η αγαπημένη ομάδα της κ. Ολγκιν, η κοινωνία των πολιτών, όπως την αποκαλεί. Για την κ. Ολγκίν δεν υπάρχουν άλλες ομάδες στην Κύπρο. Ούτε πρόσφυγες, ούτε ομάδες πολιτών με απόψεις και επιχειρήματα, ούτε άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για λύση. Για τούτο τους περιφρονεί επιδεικτικά.

Με την νοοτροπία της αυτή η κ. Ογλκίν δεν φορεί φυσικά παρωπίδες. Αντίθετα, προσπαθεί να βάλει παρωπίδες στα μάτια όλων των άλλων. Προσπαθεί να τους βάλει παρωπίδες για να βλέπουν μόνο τα μέτρα που θα δημιουργήσουν καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Θέλει όλοι να φορούν παρωπίδες και να μην βλέπουν ούτε την κατοχή, ούτε τα κατοχικά στρατεύματα, ούτε τους στόχους και τις ενέργειες της Τουρκίας, αλλά να είναι επικεντρωμένοι στα Μ.Ο.Ε., τα οποία, κατά την άποψή μου, θα οδηγήσουν σταδιακά στη συνεργασία δύο οντοτήτων: δύο συνιστώντων κρατών, που θα προκύψουν από τη νομιμοποίηση του κατοχικού μορφώματος και τον υποβιβασμό της Κ.Δ. ‘Ετσι θα δημιουργήσουν μια ΔΔΟ, που θα είναι ομοσπονδία υπό τη σκέπη της Τουρκίας και στο πλαίσιο της οποίας τα δυο κρατίδια θα συνεργάζονται.

Η κ. Ολγκίν θέλει να φορούν όλοι παραμορφωτικούς φακούς, ώστε να βλέπουν την Τουρκία όχι ως τον εισβολέα και κατακτητή, αλλά ως μια εγγυήτρια δύναμη, που θα συμβάλει στη λύση και στη συνεργασία των δυο μερών. Δεν θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι η κατοχή, ο εποικισμός, η εθνοκάθαρση, ο σφετερισμός των ελληνικών περιουσιών. Δεν βλέπει ότι το εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια λύσης είναι τα επεκτατικά σχέδια της ΄Αγκυρας, που δεν αφήνει ούτε χαραμάδα ανοικτή για το μέλλον. Η ίδια βλέπει την κλειστή πόρτα, αλλά θεωρεί ότι το κλειδί το κρατεί ο ΠτΔ, που μπορεί να ανοίξει την πόρτα κάνοντας και άλλες παραχωρήσεις και ανοίγοντας και άλλα οδοφράγματα.

Για μας η ουσία του προβλήματος είναι η κατοχή και η παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Η κ. Ολγκίν το παραβλέπει και ελπίζει να μας πείσει να κάνουμε νέες παραχωρήσεις. Η αποτυχία της είναι βέβαιη. Πιστεύουμε ότι ο ΠτΔ δεν θα ξεγελασθεί από την κ. Ολγκιν, που εκπροσωπεί τον ΟΗΕ, αλλά ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τα ψηφίσματά του, ιδιαίτερα το 186 και το 541 του Σ.Α.

Υ.Γ. Πληροφορηθήκαμε, ότι η κ. Ολγκιν θα τους κάνει τη χάρη και θα δει τους κατεχόμενους δήμους της Κερύνειας και της Μόρφου. ‘Όχι όλους τους κατεχόμενους δήμους. Δεν μπορεί να τους βάλει κι αυτούς παρωπίδες. Μήπως αυτοί μπορέσουν να την βγάλουν το φέσι;