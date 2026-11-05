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Χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών συζητήθηκε η καταχρηστική διαβάθμιση εγγράφων. Κανείς δεν διαφώνησε ότι αξιωματούχοι και Υπηρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας διαβαθμίζουν καταχρηστικά έγγραφα.

Η δευτερογενής νομοθεσία προνοεί διαβάθμιση για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι αφορούν την εθνική ασφάλεια. Κάποιοι, λοιπόν, για να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, επιλέγουν τη διαβάθμιση έτσι για να μη δίνουν λογαριασμό στην κοινωνία.

Επιπλέον, με βάση και τη σχετική Κανονιστική Διοικητική Πράξη, όσοι καταχρηστικά διαβαθμίζουν έγγραφα υπό προϋποθέσεις είναι υπόλογοι για ποινικό αδίκημα.

Ας μη μας πωλούν κάποιοι παραμύθια…

Φ.Μ.