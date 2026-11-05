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Η ήττα του ρεπουμπλικανικού κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ μόνο θετική μπορεί να είναι για τις ΗΠΑ και την ανθρωπότητα. Η Βουλή και η Γερουσία αλλάζουν πλειοψηφία και αυτό είναι μια ένδειξη πως υπάρχει ακόμα λογική, ακόμα και στην… περίεργη αμερικανική κοινωνία. Ο Τραμπ πλήρωσε την υπεροψία και τη μέθη του, αλλά και πολιτικές που θύμιζαν εποχές μεσοπολέμου στην Ευρώπη.

Πλήρωσε τον ιμπεριαλιστικό και ρατσιστικό του λόγο, την εμμονή του με το Ιράν, τη συμβολή του στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, την καρδιακή (και ιδεολογική) φιλία του με τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Ερντογάν. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η επικράτηση του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στο Μίσιγκαν, παρόλο που το ισραηλινό λόμπι έκανε τα πάντα (ξόδεψε 42 εκατομμύρια δολάρια) για να χάσει. Δική του και η φράση στον τίτλο.

Ο πλανητάρχης πλήρωσε και πολλά άλλα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των Αμερικανών και ξεκινούν -ασφαλώς- από την αλαζονεία αυτού του δισεκατομμυριούχου που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει τη «λογική».

Τον παραλογισμό και τον αυταρχισμό αντιπροσωπεύει και η ήττα του ας είναι και ήττα όσων τον θαύμασαν όλα αυτά τα χρόνια. Των ίδιων που θαυμάζουν και τον Πούτιν και άλλους διαταραγμένους ηγέτες της εποχής.

ΑΛ.ΜΙΧ.