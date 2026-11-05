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Σε σοβαρή αποκάλυψη προέβη ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, στο πλαίσιο της εξέτασης της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή διοργανώνεται διαδικτυακός έρανος για κέντρο αναψυχής στην περιοχή του Ακάμα, το οποίο είχε καταστραφεί από πυρκαγιά.

«Από ό,τι φαίνεται, το κράτος αδυνατεί να επιβάλει τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Ελεγκτής, εκφράζοντας προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στην προστατευόμενη περιοχή.

Σημειώνεται ότι στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφεται πως το συγκεκριμένο εστιατόριο, στον Νότιο Κόλπο της Λάρας, βρισκόταν παράνομα εντός κρατικής δασικής γης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε κινητοποίηση είχαν τεθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο αναψυχής στην περιοχή του Ακάμα, εν μέσω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο υποστατικό.