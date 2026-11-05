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Είμαστε σε διαδικασία που προδιαγράφει θετικές εξελίξεις, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, τού ανέφερε σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ότι εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλούσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο επίσκεψής του στο Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπου Έμπας, στην Πάφο.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με την παράνομη κάθοδο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αύριο στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος εξέφρασε άγνοια, προσθέτοντας ότι έχει δει τα δημοσιεύματα στον Τύπο για ενδεχόμενη κάθοδο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι ο ίδιος το πρωί της Πέμπτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Ολγκίν. «Είμαστε σε μία διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών, αν θέλετε, απαντήσεων και, όπως μου ανέφερε και η Προσωπική Απεσταλμένη, εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις», υπογράμμισε.

«Ο Γενικός Γραμματέας κρατείται συνεχώς ενήμερος και ειλικρινά ελπίζω να έχουμε να ανακοινωθούν θετικές εξελίξεις, όπως προδιαγράφονται, όπως ενημερώνομαι μέσα από την Προσωπική Απεσταλμένη», τόνισε.

Ερωτηθείς, αν αναμένονται εξελίξεις για το θέμα των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε αμέσως μετά την παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο αφορούσε θέματα μεθοδολογίας, ουσίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «είναι ευρύτερη η συζήτηση».

«Είναι απόλυτα δικαιολογημένη και η αγωνία και η επιθυμία του κυπριακού λαού», ανέφερε. «Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι, γι’ αυτό υποβάλλουμε και συνεχώς εισηγήσεις, προσεγγίσεις που ναι, πραγματικά πιστεύω ότι, αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να μας οδηγήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών», κατέληξε.

ΚΥΠΕ