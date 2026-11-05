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Μπαράζ συναγερμών έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Ευρώπη μετά από αναφορές για απειλές σε πτήσεις σε Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία και Τσεχία, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε πτήση της Aegean από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο.

Παράλληλα, απειλή για βόμβα σημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.

Πτήση της Aer Lingus που εκτελούσε δρομολόγιο από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη ανακατευθύνθηκε ύστερα από απειλή για βόμβα και προσγειώθηκε πριν λίγη ώρα σε αεροπορική βάση στη Γαλλία.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια. Οι 151 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και οι ομάδες εξουδετέρωσης βομβών επεμβαίνουν», ανακοινώθηκε αργότερα στην εφημερίδα Le Parisien.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, έχουν αναφερθεί απειλές για βόμβες σε δύο πτήσεις από τη Ρώμη και το Μιλάνο.

Mονάδες της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας συνόδευσαν με ασφάλεια ένα αεροσκάφος της φινλανδικής Finnair, που εκτελούσε πτήση από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, μέχρι την ιταλική πρωτεύουσα, αφού είχε ληφθεί προειδοποίηση για βόμβα.

Απειλές για βόμβα σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Eπίσης, τρεις πτήσεις της Ryanair με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας δέχθηκαν απειλές για βόμβα το πρωί της Πέμπτης, κάτι που οδήγησε σε αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους ασφαλείας στα βουλγαρικά αεροδρόμια, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών της γειτονικής χώρας.

Οι απειλές εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφορούσαν αεροσκάφη που ταξίδευαν από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις προς τη Βουλγαρία, σύμφωνα με το BNR. Δύο από τα αεροσκάφη, που έφτασαν από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη, έχουν ήδη προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Βασίλ Λέβσκι» της Σόφιας, όπου διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας.

Η τρίτη πτήση, η οποία αναχώρησε από το Λονδίνο, εξετράπη προς το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Μεταφορών στο ειδησεογραφικό NOVA. Οι επιβάτες και το πλήρωμα των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν υπόκεινται στις συνήθεις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Οι Αρχές δεν έχουν αναφερθεί σε εύρεση επικίνδυνων αντικειμένων σε κανένα από τα τρία αεροσκάφη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πραγματικής απειλής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα περιστατικά και προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος έστειλε τις απειλές, μεταδίδει το βουλγαρικό μέσο ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, επιβατικό αεροσκάφος προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών μετά από «ύποπτη αναφορά», μετέδωσε η Le Soir. Πρόκειται για πτήση της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας LOT, με προέλευση από τη Βαρσοβία, που προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες αφού έλαβε μια ύποπτη αναφορά.

Επιπλέον, τέσσερις πτήσεις με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν απειλές για βόμβες και ετοιμάζονται να κάνουν αναγκαστική προσγείωση.

Υπενθυμίζεται ότι και﻿ άλλες πτήσεις είχαν ανακατευθυνθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τον ίδιο λόγο.

Ποιες πτήσεις έχουν επηρεαστεί μέχρι τώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail:

Πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, προσγειώθηκαν κανονικά σε Μιλάνο και Βιέννη

Πτήση της Ryanair από το Στάνστεντ προς τη Σόφια, η οποία εκτράπηκε προς το Πλόβντιβ.

Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο του Εβρέ στη Νορμανδία.

Πτήση της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία, η οποία προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προγραμματισμένο προορισμό της, τις Βρυξέλλες.

Πτήση της Finnair από το Ελσίνκι, η οποία συνοδεύτηκε με ασφάλεια από την ιταλική πολεμική αεροπορία μέχρι την προσγείωσή της στη Ρώμη.

Πτήση της Finnair από το Ελσίνκι, η οποία προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προγραμματισμένο προορισμό της, τη Βιέννη.

Πτήση της Ryanair από την Κοπεγχάγη, η οποία αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σόφια.

Πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη, η οποία αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σόφια.

Πτήση από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, η οποία εκτράπηκε προς τη Βιέννη.

Τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προετοιμάζονται για προσγείωση.

iefimerida.gr