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Εντοπίστηκε μοτοσικλέτα κοντά στο σπίτι του 76χρονου πατέρα κατάδικου, εναντίον του οποίου ρίχθηκαν χθες τα ξημερώματα πυροβολισμοί. Η Αστυνομία Αμμοχώστου διερευνά κατά πόσον διακινήθηκαν με αυτήν οι δράστες και ακολούθως εγκατέλειψαν, για άγνωστο λόγο, πεζοί τη σκηνή. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις σε κάλυκες και άλλα τεκμήρια που εντοπίστηκαν.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην Αστυνομία Αμμοχώστου, αφού πριν από δυόμιση μήνες άγνωστοι επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον 33χρονο αδελφό του ισοβίτη, που καταδικάστηκε για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα. Αυτό που εκτιμάται είναι πως επρόκειτο για νέο μήνυμα προς τον 48χρονο ισοβίτη από μέλη ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι έρευνες θα επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, ενώ αναμένεται να ληφθεί και κατάθεση από τον ισοβίτη. Επιπρόσθετα, θα τεθούν εκ νέου στο μικροσκόπιο και οι δραστηριότητες του 48χρονου, που διαθέτει επιχειρήσεις στην Αγία Νάπα. Σημειώνεται πως η απόπειρα φόνου σε βάρος του 33χρονου αδελφού του παραμένει ανεξιχνίαστη.

Η νέα εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, την ώρα που στο σπίτι βρισκόταν ο 76χρονος με τη σύζυγό του. Στην Αστυνομία καταγγέλθηκε, ωστόσο, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού ο συνταξιούχος φέρεται ν’ ανέφερε στην Αστυνομία πως δεν αντιλήφθηκαν τους πυροβολισμούς. Εναντίον της οικίας ρίχθηκαν 7 πυροβολισμοί, που έπληξαν την πρόσοψη και το όχημα του συνταξιούχου.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου 2026 άγνωστοι γάζωσαν στην Αγία Νάπα το όχημα του 33χρονου αδελφού του ισοβίτη, ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε στις 05:40, την ώρα που ο 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα.

Οι δράστες του έστησαν καρτέρι λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του και μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας αρκετές φορές τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου του. Ο ίδιος γλίτωσε επειδή συνέχισε την πορεία του οχήματος. Λίγο μετά την απόπειρα φόνου εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται, το οποίο αργότερα συνδέθηκε με τους δράστες της απόπειρας φόνου.