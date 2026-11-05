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Γιατρός από το εξωτερικό, ο οποίος τις προηγούμενες εβδομάδες διαφημιζόταν από ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο ότι θα ερχόταν στο νησί προκειμένου να πραγματοποιήσει ενέσιμες αισθητικές θεραπείες (μπότοξ), εντοπίστηκε τελικά στο αεροδρόμιο, έχοντας στις αποσκευές του ποσότητες φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και αναισθητικά διαλύματα αγνώστου προέλευσης.

Όπως πληροφορείται το philenews, η άφιξη του συγκεκριμένου γιατρού είχε προαναγγελθεί μέσω διαδικτύου εδώ και μερικές εβδομάδες, με τις αρμόδιες Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του κράτους να εντοπίζουν τις σχετικές αναρτήσεις και να ενημερώνουν την Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων.

Κατά την άφιξη του γιατρού στην Κύπρο, από την Ελλάδα, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών του, εντοπίζοντας ποσότητες ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για αισθητικούς σκοπούς, καθώς και αναισθητικά διαλύματα των οποίων η προέλευση δεν είχε εξακριβωθεί.

Στις συσκευασίες των σκευασμάτων δεν υπήρχαν σημάνσεις και οδηγίες χρήσης στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που εγείρει πρόσθετα ζητήματα ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της κυπριακής φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, με επίκεντρο τη νομιμότητα της μεταφοράς των συγκεκριμένων προϊόντων στην Κύπρο, την προέλευσή τους και τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν.

Από τις διαδικτυακές διαφημίσεις στον έλεγχο του Τελωνείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες οδηγήθηκαν στον εντοπισμό του γιατρού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είχαν εντοπίσει τις διαδικτυακές αναρτήσεις μέσω των οποίων διαφημιζόταν η επικείμενη άφιξή του στην Κύπρο για την πραγματοποίηση αισθητικών παρεμβάσεων.

Ακολούθησε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και, όταν ο γιατρός έφθασε στο αεροδρόμιο, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος που οδήγησε στον εντοπισμό των φαρμακευτικών προϊόντων και στη σύλληψή του.

Το γεγονός ότι οι θεραπείες είχαν διαφημιστεί εκ των προτέρων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς, όπως εξήγησε στο Philenews αρμόδια πηγή, συνδέει τη μεταφορά των σκευασμάτων με προγραμματισμένη επαγγελματική δραστηριότητα και όχι με προσωπική θεραπευτική χρήση.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι η ιδιότητα του γιατρού δεν παρέχει αυτομάτως δικαίωμα εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων για επαγγελματική χρήση, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία.

Ξεχωριστή πτυχή της διερεύνησης αποτελεί ο εντοπισμός αναισθητικών διαλυμάτων αγνώστου προέλευσης.

Πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για χορήγηση στον ανθρώπινο οργανισμό και για τα οποία έχει ιδιαίτερη σημασία η εξακρίβωση της προέλευσης, της σύνθεσης, των συνθηκών φύλαξης και της διακίνησής τους.

Οι προειδοποιήσεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών τον Σεπτέμβριο

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις ανησυχίες που είχαν εκφράσει δημόσια οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναφορικά με την κυκλοφορία και τη χορήγηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων και ενέσιμων θεραπειών.

Με επίσημη ανακοίνωσή τους στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει για τους σοβαρούς κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται η προμήθεια και χρήση μη αδειοδοτημένων ή παράνομα διακινούμενων φαρμάκων.

Στην ανακοίνωση γινόταν ιδιαίτερη αναφορά σε προϊόντα που προωθούνται μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε χώρους όπως γυμναστήρια, ινστιτούτα αισθητικής, κομμωτήρια και άλλες μη εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Οι προειδοποιήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ενέσιμα προϊόντα που διαφημίζονται για αντιγήρανση, βελτίωση της σωματικής εμφάνισης, απώλεια βάρους, ευεξία και άλλους σκοπούς.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είχαν επισημάνει ότι η χρήση ενέσιμων και ενδοφλέβιων προϊόντων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όταν δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές παρασκευής, αποθήκευσης και διανομής, ενδέχεται να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία.

Μεταξύ των κινδύνων που καταγράφονταν περιλαμβάνονταν η επιμόλυνση, η παρουσία άγνωστων ή λανθασμένων δραστικών ουσιών, η μη ορθή περιεκτικότητα και δοσολογία, οι λοιμώξεις, η τοξικότητα και οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμιζόταν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές και ότι η κυκλοφορία και διάθεση μη αδειοδοτημένων ή μη εγκεκριμένων φαρμάκων στην Κύπρο συνιστά παράβαση της νομοθεσίας.