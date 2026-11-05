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Ανάμεσα στα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού άρχισε ήδη να συζητείται ευρέως το κόστος του εσωκομματικού προεκλογικού. Αρκετοί Συναγερμικοί με τους οποίους μιλήσαμε τις τελευταίες ημέρες διερωτούνται ανοιχτά για το πόσα χρήματα θα ξοδέψει ο Αβέρωφ Νεοφύτου σ’ αυτή την προεκλογική μάχη.

Οι προσκλήσεις για συγκεντρώσεις, τα χιλιάδες τηλεφωνήματα από το επιτελείο του και οι επιστολές προς όλα τα μέλη του ΔΗΣΥ για να τον στηρίξουν έχουν κάποιο κόστος.

Η νομοθεσία υποχρεώνει τους υποψήφιους για τις πολιτειακές εκλογές να παρουσιάζουν στοιχεία ως προς τα έξοδά τους στη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας.

Οι ίδιοι κανόνες διαφάνειας θα πρέπει να ισχύουν και για υποψήφιους που συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες.

ΑΠΙΜ