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Στον μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως έχουν καταλήξει τα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ωστόσο, η διερεύνηση της υπόθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν τα αποτελέσματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης

Στη Θεσσαλονίκη έγινε η ποσοτική εκτίμηση των ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται τα αποτελέσματα να διαβιβαστούν στην Αθήνα, έπειτα και από την βιβλιογραφική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Αναζητούν ποια ουσία μπορεί να έχει προκαλέσει στον οργανισμό κάτι δυσμενές

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως όσον αφορά την αδρεναλίνη και αν χορηγήθηκε ή όχι, δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε κάποιον που πεθαίνει φυσιολογικά και σε κάποιον που έπαθε ανακοπή και του χορηγήθηκε αδρεναλίνη κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση.

Όπως σημειώνουν πρόσωπα με γνώση, ποτέ δεν μετριέται η αδρεναλίνη όπως και ποτέ από αποτελέσματα τοξικολογικών σε μεταθανάτια περιστατικά, δεν υπολογίζεται η δόση. Γενικά στα μεταθανάτια δείγματα αίματος δεν υπάρχει μια συγκέντρωση για τα φάρμακα που χαρακτηρίζοται θανατηφόρα.

Μια δόση που θεωρείται αναισθητική ή θεραπευτική μπορεί να προκαλέσει τελικά τον θάνατο.

Αυτό που έχουν κληθεί να διαπιστώσουν στα εργαστήρια είναι ποια ουσία μπορεί να έχει προκαλέσει στον οργανισμό κάτι δυσμενές που θα μπορούσε να βοηθήσει να προκληθεί ανακοπή και να επέλθει τελικά ο θάνατος.

iefimerida.gr