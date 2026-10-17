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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς κατά την έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο γνωστός τραγουδιστής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συγκεκριμένα σκευάσματα εκτιμάται ότι περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη. Τα δύο φιαλίδια παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κατά πόσο η χρήση του συγκεκριμένου αντιδότου θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ωστόσο, τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται έπειτα από την ανάλυση που θα διενεργηθεί στο περιεχόμενο των φιαλιδίων. Η χθεσινή αυτοψία και έρευνα στο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, έγινε έπειτα από εντολή που έδωσε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Δύο εισαγγελείς, τρεις αστυνομικοί καθώς και οι δικηγόροι των δύο γιατρών, έφτασαν στο ιατρείο της Καρνεάδου λίγο μετά τις τρεις και μισή προκειμένου να ερευνήσουν εκ νέου τον χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση.

Τι βρέθηκε στο αίμα του τραγουδιστή

Στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στον μηχανισμό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επικεντρώνονται τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Σε δείγμα ολικού αίματος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.

Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων

cnn.gr