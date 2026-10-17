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Αν ευσταθεί η είδηση ότι η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Λόπεζ, όπως και ο επίσης γνωστός τραγουδιστής Ρόμπι Ουίλιαμς, θα έρθουν του χρόνου στη Λάρνακα για να τραγουδήσουν, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την πόλη.

Ωστόσο, αυτό θα γίνει σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία ερείπιο για την οποία γίνονται προσπάθειες εκκένωσης λόγω ακαταλληλότητας. Δύο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί, σε μια πόλη που ψάχνει την ταυτότητά της σε κιτς συναυλίες και σε επικίνδυνες κατασκευές στην καρδιά της που αφέθηκαν στον χρόνο με την ανοχή αρμοδίων και μη. Μακάρι να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες και το ζήτημα της πολυκατοικίας σίγουρα θα επισκιαστεί.

ΜΙΧ.