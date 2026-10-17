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Πριν από μερικά χρόνια ενδεχομένως να χαρακτηριζόταν κι ως απατηλό όνειρο η προοπτική της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της αεροπορικής συντήρησης στη μικρή Κύπρο. Πλέον, ωστόσο, η χώρα μας, έχοντας ως βάση τη Λάρνακα, έχει προσελκύσει επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων σε αυτόν τον τομέα. Η δραστηριότητα δε της κυπριακής εταιρείας UAMCO, που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό, προσφέρει πολύ μεγάλες προοπτικές, αφού έβαλε την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της συντήρησης μηχανών αεροσκαφών.

Ο «Φ» βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βιομηχανική Αραδίππου και κατέγραψε εικόνες από τις γυναίκες και τους άνδρες μηχανικούς, ανάμεσά τους και πολλοί Κύπριοι, οι οποίοι ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση μηχανών αεροσκαφών. Με τη χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων εκατομμυρίων η εταιρεία, που έχει συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αεροπορικών κινητήρων παγκοσμίως (GE Aerospace), ολοκλήρωσε επιτυχώς την επισκευή 17 μηχανών αεροσκαφών.

Πίσω από τη δημιουργία της UAMCO Ltd (United Aerospace Maintenance Company), που δραστηριοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, βρίσκεται ο Γιάννης Σαββίδης (ιδρυτής και CEO). Πρόκειται για έναν Κύπριο μηχανικό αεροσκαφών, που εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στη Cyprus Airways, την Emirates, τη British Airways, τη Virgin Australia και για αρκετά χρόνια στην Israel Aerospace Industries.

Ο ίδιος δηλώνει περήφανος για το έργο της εταιρείας και εξιστορεί πώς δημιουργήθηκε η πρώτη μονάδα συντήρησης κινητήρων αεροσκαφών στην Κύπρο. «Πριν από τέσσερα χρόνια είχα πάει στην GE Aerospace στο Σινσινάτι. Είχαμε τον χάρτη ολόκληρου του κόσμου και το πού βρίσκονταν τα δικά τους εργαστήρια. Τους είπα “βάλτε μια κουκκίδα και στην Κύπρο, κάντε ένα κύκλο που ν’ αντιστοιχεί σε τέσσερις ώρες πτήσης και δείτε εάν έχετε εργαστήριο”. Μου είπαν: “δεν έχουμε εργαστήριο”».

Κάπως έτσι, ξεκίνησε τις διαδικασίες δημιουργίας των εγκαταστάσεων στην Αραδίππου, που, όπως λέει είναι οι μοναδικές του είδους τους σ’ ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη. «Σε ολόκληρο τον κόσμο, για τις μηχανές που συντηρούμε εμείς, υπάρχουν αντίστοιχα άλλα 10 εργαστήρια. Είμαστε αδειοδοτημένοι από τον κατασκευαστή της εταιρείας, που είναι η CFMI, που έχει βάση τη Γαλλία και δημιουργήθηκε πριν από 70 χρόνια, έπειτα από συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής και της γαλλικής κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο επιδιορθώνουμε δύο τύπους μηχανών: Την CFMI LEAP-1A, που εφαρμόζεται στα καινούρια Airbus 320 και την CFMI LEAP-1B, που είναι για τα Boeing 737 MAX».

Πελάτης της UAMCO είναι η GE Aerospace, με την οποία, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, υπάρχει το λεγόμενο Offload Agreement (συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης εργασιών). «Εμείς, αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρει μηχανές λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, ανεξαρτήτως εάν είμαστε στην ΕΕ και έχουμε πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις αντίστοιχες Αρχές της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εμείς παίρνουμε μηχανές από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι διάφορες αεροπορικές εταιρείες από αυτές τις τρεις χώρες, που αγοράζουν μηχανές από τον κατασκευαστή. Εμείς είμαστε περήφανοι επειδή, μέχρι στιγμής, έχουμε παραδώσει 17 μηχανές, που πετάνε σ’ ολόκληρο τον κόσμο χωρίς προβλήματα. Αυτές οι μηχανές αεροσκαφών στοιχίζουν $20 εκατ. και η επιδιόρθωσή τους κοστίζει μερικά εκατομμύρια, αναλόγως της κατάστασης της μηχανής».

50% του εξιδεικευμένου προσωπικού είναι Ελληνοκύπριοι

Όταν ξεκίνησε τις δραστηριότητες της η εταιρεία είχε 11 άτομα προσωπικό και πλέον είναι 45. «Η πολιτική της εταιρείας μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Το 50% είναι εξειδικευμένοι μηχανικοί από το εξωτερικό και το άλλο 50% είναι Ελληνοκύπριοι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, απόφοιτοι αεροναυπηγικής κ.λπ. Μπαίνουν σ’ ένα ειδικό πρόγραμμα δουλεύοντας με τους υπόλοιπους για να φτάσουν σε αυτό το σημείο».

Σε εφαρμογή μεγαλεπήβολο πλάνο ανάπτυξης

Η επένδυση στο κτήριο και στα μηχανήματα στην Αραδίππου αγγίζει, μέχρι στιγμής, τα €30 εκατ., όπως λέει ο κ. Σαββίδης, ενώ η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή μεγαλεπήβολο πλάνο ανάπτυξης της σε δύο άλλα τεμάχια στη Βιομηχανική Αραδίππου. «Θα κάνουμε εργαστήρι εξειδικευμένης εγκατάστασης δοκιμών κινητήρων αεροσκαφών (aircraft engines test cell). Αυτή τη στιγμή, οι μηχανές που τελειώνουμε εδώ πάνε στη Βραζιλία. Γι’ αυτό το έργο η συνολική επένδυση είναι €120 εκατ. Οι εγκαταστάσεις θα είναι τετραπλάσιες από αυτές εδώ και έχουμε ολοκληρώσει ήδη το 30%. Αυτή τη στιγμή απευθυνθήκαμε για χρηματοδότηση του έργου σε τραπεζικούς οργανισμούς. Όταν θα τελειώσει και αυτό το έργο η εταιρεία θα έχει πλέον 120-130 άτομα προσωπικό», είπε ο κ. Σαββίδης, που έκανε λόγο για τεράστιες προοπτικές. «Θα είναι περιζήτητη η Κύπρος μετά την επέκταση. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 10.000 μηχανές αεροσκαφών, που δουλεύουν στον αέρα και κάθε 3 με 4 χρόνια πρέπει να βγουν από το αεροπλάνο, για να κάνουν αυτή τη συντήρηση. Εμάς ο σκοπός μας είναι η εταιρεία να κάνει 100-150 μηχανές ετησίως».

Καταλήγοντας, τόνισε, πως στόχος του ήταν να δημιουργήσει κάτι για το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Δόξα τω Θεώ, βγάζουμε λεφτά ως χώρα από τις υπηρεσίες, τον τουρισμό κ.λπ. Όμως, πρέπει να φτάσουμε και σ’ ένα άλλο σημείο, επειδή είμαστε έξυπνος λαός. Έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό απόφοιτων πανεπιστημίων και κάποιοι αναγκάζονται να δουλεύουν στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε συνέχεια αιτήσεις από Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν».