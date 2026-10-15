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Η Δράση Smart Social Economy της ΥΔΕΠ, που τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ, είναι η μοναδική κυπριακή υποψηφιότητα στην τελική φάση των European Social Services Awards 2026. Η ψηφοφορία του κοινού ολοκληρώνεται στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα σε μια κυπριακή δημόσια υπηρεσία διεκδικεί σήμερα μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές κοινωνικής καινοτομίας..

Η Δράση Smart Social Economy της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας επιλέγηκε από την κριτική επιτροπή του European Social Network (ESN) ως μία από τις οκτώ φιναλίστ στνς κατηγορία «Public-Private Partnership in Social Services», ανάμεσα σε περισσότερες από 200 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται για τη μοναδική κυπριακή υποψηφιότητα σε όλες τις 11 κατηγορίες των βραβείων. Ο νικητής θα αναδειχθεί στη Ρώμη, στις 19 και 20 Νοεμβρίου, όμως το αποτέλεσμα κρίνεται εν μέρει από τώρα: η διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού, η οποία συνεισφέρει κατά 15% στην τελική βαθμολογία.

Ιωάννης Βασιλειάδης – ΠΥΔΕΠ.

Όταν η κοινωνική πολιτική ξεπερνά το επίδομα

Η ΥΔΕΠ είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία για τη διαχείριση των σημαντικότερων κοινωνικών επιδομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βασικό πυλώνα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Με ετήσιο προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €440 εκατομμύρια, στηρίζει περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 30% του συνολικού πληθυσμού.

Η καθημερινή επαφή με αυτά τα νοικοκυριά έφερε στην επιφάνεια μια πραγματικότητα: πολλές από τις ανάγκες τους δεν καλύπτονται μόνο με ένα χρηματικό επίδομα. Μια οικογένεια μπορεί να χρειάζεται βασικά αγαθά, ένας νέος πρόσβαση στις σπουδές, ένας άνεργος μια πραγματική ευκαιρία για εργασία. Την ίδια στιγμή, πολλές επιχειρήσεις επιθυμούν να προσφέρουν στην κοινωνία μέσα από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία να εντοπίσουν και να κατευθύνουν φ με ακρίβεια τη συνεισφορά τους σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Το ερώτημα που έθεσε η Υπηρεσία ήταν απλό: πώς αυξάνεται το κοινωνικό όφελος χωρίς πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος;

Η συνεργασία γίνεται κοινωνική στήριξη

Η απάντηση είναι η Δράση Smart Social Economy, ένα νέο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής που χτίζει ένα οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για παροχή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

Η διευθυντική ομάδα της ΥΔΕΠ. Φωτογραφία: ΥΔΕΠ

Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και επαναλήψιμη. Ο ιδιωτικός εταίρος δηλώνει ποιο αγαθό, υπηρεσία ή ευκαιρία επιθυμεί να προσφέρει και σε ποια ομάδα πληθυσμού.

Η ΥΔΕΠ αναλύει τα δεδομένα που ήδη διαθέτει και εντοπίζει με ακρίβεια τους δικαιούχους, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση.

Ακολουθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παροχής, με δικλείδες ελέγχου και διαφάνειας, η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και, τέλος, η αποτίμηση της κοινωνικής αξίας που δημιουργήθηκε.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται αποκλειστικά από την ΥΔΕΠ, με πλήρη σεβασμό στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έτσι, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μετατρέπεται από άτυπη προσφορά σε θεσμικό, στοχευμένο και μετρήσιμο μηχανισμό στήριξης, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ τον Απρίλιο του 2025, η προσέγγιση και αναγνωρίστηκε ως μοναδική, σε σύγκριση με τις προσεγγίσεις των υπόλοιπων 26 κρατών μελών.

Γράφημα 1: Οι τέσσερις φάσεις της Δράσης, από την προσφορά του ιδιωτικού τομέα έως τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου.

Από ένα λίτρο γάλα στις υποτροφίες και την απασχόληση

Η Δράση δεν μένει στα λόγια. Η συνολική αξία των αγαθών και υπηρεσιών που διοχετεύθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά τα €1,8 εκατομμύρια.

Η πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία, «Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα», υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης. Πέραν των 2.000 παιδιών έλαβαν ένα λίτρο γάλα την εβδομάδα, μέσω κουπονιών που εξαργυρώνονταν σε υπεραγορές και αρτοποιεία σε όλη την Κύπρο.

Η συνεργασία αναβαθμίστηκε στη δράση «Κανένας Χωρίς Γάλα», διευρύνοντας την κοινωνική της εμβέλεια σε περισσότερα από 6.000 άτομα εβδομαδιαία πρόσβαση σε δωρεάν γάλα. Τις επιστολές και τα κουπόνια ετοίμασε το ίδιο το προσωπικό της ΥΔΕΠ, που αγκάλιασε τη Δράση εθελοντικά.

Η ομάδα της ΥΔΕΠ ετοιμάζει τις επιστολές και τα κουπόνια της δράσης «Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα». Φωτογραφία: ΥΔΕΠ

Στον τομέα της εκπαίδευσης, 13 πανεπιστήμια και κολέγια προσέφεραν υποτροφίες συνολικής αξίας €1,2 εκατομμυρίων σε περίπου 3.000 άτομα. Το επόμενο βήμα είναι η γέφυρα από την πρόνοια στην εργασία. Σε συνεργασία με το CIM Cyprus Business School και τις PwC, EY, Cyfield και Όμιλο Παπαέλληνα, νέοι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν δωρεάν φοίτηση με αμειβόμενη εργασία, με μηνιαία αμοιβή €1.000. Περίπου 1.000 άτομα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις σχετικές πρωτοβουλίες.

Γράφημα 2: Ο αντίκτυπος της Δράσης σε αριθμούς. Πηγή: ΥΔΕΠ.

Από την κυπριακή διάκριση της ΟΕΒ στη Ρώμη

Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση ήρθε από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ΥΔΕΠ κέρδισε το 1ο Βραβείο στον τομέα της Κοινωνικής Καινοτομίας στα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας 2025 της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Η απονομή θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, από κοινού με τα Βραβεία Έρευνας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η ευρωπαϊκή πρόκριση ακολούθησε. Τα European Social Services Awards, στην 8η τους διοργάνωση, έχουν φέτος θέμα την άρση των στεγανών και τη συστημική αλλαγή στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η τελετή θα γίνει στη Ρώμη, με οικοδεσπότη την Περιφέρεια Λατσίου.

«Το Smart Social Economy δεν είναι μια ακόμη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Είναι ένας νέος τρόπος άσκησης κοινωνικής πολιτικής.»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΔΕΠ

Ο Προϊστάμενος της ΥΔΕΠ, Ιωάννης Βασιλειάδης, σημειώνει ότι «το Smart Social Economy δεν είναι μια ακόμη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Είναι ένας νέος τρόπος άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπου το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας συμπράττουν για να δημιουργήσουν κοινωνική αξία, με κανόνες, στόχευση και διαφάνεια».

Για την ευρωπαϊκή υποψηφιότητα, ο κ. Βασιλειάδης τονίζει ότι «η πρόκριση στην τελική φάση είναι αναγνώριση της δουλειάς ολόκληρου του προσωπικού της ΥΔΕΠ. Κάθε ψήφος φέρνει την Κύπρο πιο κοντά σε μια ευρωπαϊκή διάκριση και αναδεικνύει τις δυνατότητες της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας να καινοτομεί προς όφελος της κοινωνίας».

«Η δύναμη του Smart Social Economy βρίσκεται στα δεδομένα. Γνωρίζουμε πού υπάρχει πραγματική ανάγκη και μπορούμε να κατευθύνουμε εκεί κάθε προσφορά με στόχευση και διαφάνεια.»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΔΕΠ

Ο Λειτουργός της ΥΔΕΠ Χρίστος Διομήδους, υπεύθυνος του Κλάδου Μηχανογράφησης και Πληροφορικής, που σχεδίασε τα συστήματα στόχευσης της Δράσης, εξηγεί ότι «η δύναμη του Smart Social Economy βρίσκεται στα δεδομένα, η αξιοποίηση των οποίων επιτρέπει την ακριβέστερη αντιστοίχιση των κοινωνικών αναγκών με τις διαθέσιμες προσφορές. «Γνωρίζουμε πού υπάρχει πραγματική ανάγκη και μπορούμε να κατευθύνουμε εκεί κάθε προσφορά, με διαφάνεια και πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων». Όπως σημειώνει, το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας της Δράσης με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση των συνεργασιών, ώστε η κοινωνική αξία που δημιουργείται να φτάσει έως και τα €48 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2030.

Ο κ. Βασιλειάδης και ο κ. Διομήδους παρουσιάζουν τη Δράση στα μέσα ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, καλώντας το κοινό να στηρίξει την κυπριακή υποψηφιότητα.

Γράφημα 3: Από το βραβείο της ΟΕΒ στην τελετή των ESSA στη Ρώμη. Πηγές: ESN, ΟΕΒ, ΥΔΕΠ.

Πώς ψηφίζετε, σε τέσσερα βήματα

Οι νικητές επιλέγονται σε δύο στάδια. Η κριτική επιτροπή του ESN βαθμολογεί τις υποψηφιότητες με βαρύτητα 85%, ενώ η διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού, που άνοιξε στις 30 Σεπτεμβρίου, μετρά 15%. Σε μια κατηγορία με οκτώ ισχυρές υποψηφιότητες από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο, κάθε ψήφος μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Σκανάρετε τον κωδικό QR ή μπείτε στην ιστοσελίδα της Δράσης, smart-social-economy-ydep.onrender.com, και πατήστε «Ψηφίστε το Smart Social Economy» και στη συνέχεια «Μετάβαση στην επίσημη ψηφοφορία». Στην πλατφόρμα του ESN συμπληρώστε το email σας, επιλέξτε το κουτάκι συναίνεσης και πατήστε VERIFY. Εντοπίστε την Κατηγορία 6, «Public-Private Partnership in Social Services Award». Επιλέξτε το 6ο έργο στη σειρά, «Smart Social Economy: Building an Open Social Market», και πατήστε LOCK IN VOTE.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Μια κυπριακή ιδέα που ξεκίνησε με ένα λίτρο γάλα την εβδομάδα διεκδικεί σήμερα θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη της κοινωνικής καινοτομίας. Η στήριξη του κοινού μπορεί να τη φέρει πιο κοντά στο Βραβείο.

Γράφημα 4: Σκανάρετε τον κωδικό QR και ψηφίστε έως τις 26 Οκτωβρίου 2026.