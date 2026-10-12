Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μέτρα για την ασφάλεια και υγεία στο λιανικό εμπόριο, προσαρμοσμένα στη φύση, στο μέγεθος και στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, υποστήριξε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), συμμετέχοντας σε Τριμερή Τεχνική Επιτροπή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στη Γενεύη.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνήσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και οργανώσεων εργαζομένων από διάφορες χώρες. Την ΟΕΒ εκπροσώπησε η Αμαλία Παπαϊωάννου, λειτουργός του Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ως μέλος της ολιγομελούς διεθνούς αντιπροσωπείας των εργοδοτών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υφιστάμενοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους στο λιανεμπόριο, υπό το πρίσμα των αλλαγών στον κόσμο της εργασίας και της αυξανόμενης χρήσης νέων τεχνολογιών.

Πρόληψη κινδύνων και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι συζητήσεις κάλυψαν φυσικούς, εργονομικούς, βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, καθώς και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Εξετάστηκαν επίσης οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η εφαρμογή μέτρων πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων και στην αρχή της αναλογικότητας, αποφεύγοντας ενιαίες λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρακτική καθοδήγηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.

Η Ομοσπονδία υποστήριξε επίσης τη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν ουσιαστικά την πρόληψη, χωρίς να επιβάλλουν δυσανάλογο διοικητικό ή οικονομικό βάρος στις επιχειρήσεις.

Τεχνολογία, εκπαίδευση και συμμετοχή εργαζομένων

Ως προς τις νέες τεχνολογίες, η ΟΕΒ τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησής τους για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ασφάλειας και της παραγωγικότητας, με προηγούμενη αξιολόγηση των κινδύνων και κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού, ώστε τα νέα τεχνολογικά εργαλεία να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Για τον συστηματικό εντοπισμό των κινδύνων, υποστήριξε τη συνεργασία και τη διαβούλευση στον χώρο εργασίας, με αξιοποίηση των Επιτροπών Ασφάλειας και των υφιστάμενων μηχανισμών συμμετοχής.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών για τη μελλοντική δράση του ILO, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων χώρων εργασίας στο λιανεμπόριο.

Η ΟΕΒ χαρακτηρίζει τη συμμετοχή των στελεχών της σε διεθνείς τριμερείς τεχνικές επιτροπές υψηλού επιπέδου ως την ισχυρότερη απόδειξη της αξιοπιστίας της και της διεθνούς εκτίμησης προς τους αξιωματούχους και τα στελέχη της.

Όπως αναφέρει, είναι η μοναδική κυπριακή εργοδοτική οργάνωση που αποτελεί μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών και εκπροσωπεί ανελλιπώς τους Κύπριους επιχειρηματίες στο ILO από το 1960.