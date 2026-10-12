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Επτά ανήλικους να οδηγούν τα αυτοκίνητα των γονιών τους κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο εντόπισε η Αστυνομία στην Πόλη Χρυσοχούς μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ανέφερε ότι τα περιστατικά αντιμετωπίζονται ως υποθέσεις ανηλίκων και λαμβάνονται καταθέσεις.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν τίθεται θέμα δίωξης των παιδιών.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, σε όλες τις περιπτώσεις οι γονείς ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά οδηγούσαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εντός των ημερών θα πραγματοποιηθούν νέες συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις για την πρόληψη ανάλογων περιστατικών.