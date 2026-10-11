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Γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, στην παραλία ΣΟΔΑΠ στην Πάφο, το απόγευμα της Κυριακής (11/10), με την άμεση επέμβαση τριών ναυαγοσωστών να αποδεικνύεται καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:45, όταν η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό χωρίς να έχει τις αισθήσεις της.

Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν σε αξιολόγηση της κατάστασής της. Κατά τον αρχικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα διατηρούσε την αναπνοή της, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τις αισθήσεις της.

Ακολούθως, οι ναυαγοσώστες την τοποθέτησαν σε θέση ανάνηψης και της χορήγησαν οξυγόνο, παρακολουθώντας συνεχώς την κατάστασή της.

Η 60χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Κατά τη μεταφορά της είχε επαφή με το περιβάλλον.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν οι ναυαγοσώστες Σάββας Μαύρος, Παύλος Περικλέους και Γεώργιος Φέττας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό.

Σε σχετική ανάρτηση εκφράζονται συγχαρητήρια προς τους τρεις ναυαγοσώστες για την άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών στις παραλίες.