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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε ουζερί, τραυματίζοντας 3 άτομα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, με εμπλεκόμενο έναν 45χρονο αλλοδαπό, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του ΙΧ.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε στο εσωτερικό του ακόμα γεμάτου πελάτες ουζερί, τραυματίζοντας 3 θαμώνες και προκαλώντας παράλληλα υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Οδηγούσε «τέρμα» μεθυσμένος

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ στον οποίο υποβλήθηκε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και οδηγούσε υπό την επήρειά του.

Μάλιστα φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

Ακολούθησε η σύλληψή του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

iefimerida.gr